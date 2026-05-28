مقتل جندي لبناني في غارة إسرائيلية وتصعيد متبادل بالمسيرات

أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة إسرائيلية جنوب البلاد، بينما أكدت وزارة الصحة مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان في غارة أخرى. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة جنديين جراء مسيرة من لبنان.

أعلن الجيش ال لبنان ي اليوم مقتل أحد جنوده في غارة إسرائيل ية استهدفته أثناء تنقله على طريق زفتا - دير الزهراني في النبطية، جنوب البلاد. يأتي هذا التصعيد في إطار موجة جديدة من الهجمات ال إسرائيل ية المكثفة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، حيث طالت غارات جوية مدينتي صور وصيدا وقضاء بعلبك، وسط جهود إسرائيل ية لعزل منطقة جنوب نهر الليطاني عبر قصف الجسور الحيوية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مما يزيد من مخاطر انزلاق الوضع إلى حرب شاملة. وفي تطور مأساوي، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية فجراً على سيارة في بلدة عدلون جنوب البلاد، ليرتفع عدد القتلى خلال الـ24 ساعة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى 37 إصابة.

وتزامنت هذه الغارات مع محاولات توغل بري إسرائيلية بلغت ذروتها بمحاولة العبور إلى شمال الليطاني، مما يشير إلى نية إسرائيلية لتعميق عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مجموعتين من الغارات الإسرائيلية استهدفتا مدينة صور ومنطقة شرقها صباح اليوم، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد المباني المستهدفة. كما شهد شهود عيان سلسلة غارات على بلدات زبدين وتبنين والغندورية وتول وزبقين والمنصوري، مما يتسبب في نزوح واسع للسكان.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مقتل مجندة وإصابة مجندين اثنين بجروح خطرة ومتوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه موقع قرب الحدود. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن 12 جندياً وضابطاً قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن ثمانية منهم قتلوا بواسطة المسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، والتي لم تجد إسرائيل حلاً فعالاً للتصدي لها حتى الآن.

وأضافت القناة أن 15 مسيرة انقضاضية تسللت من لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية إلى شمال إسرائيل، مما يعكس قدرة حزب الله المتزايدة على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وفي بيان، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بدأ استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في محيط مدينة صور، وذلك بعد إصدار تحذيرات لسكان صور والنبطية وبلدة زقوق المفدي. هذا التصعيد المتبادل يرفع منسوب التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط جهود دولية لتهدئة الوضع ومنع انفجار شامل





