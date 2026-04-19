مقتل جندي فرنسي في اليونيفيل جنوب لبنان واتهامات لحزب الله

اشتباك مسلح في بلدة الغندورية جنوب لبنان يسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات اليونيفيل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتهم حزب الله بالوقوف وراء الهجوم، بينما ينفي الحزب علاقته بالحادث. الحكومة اللبنانية تستنكر وتؤكد إجراء تحقيق شامل.

شهدت بلدة الغندورية جنوب لبنان حادثة مأساوية تمثلت في اشتباك مسلح أدى إلى مقتل جندي فرنسي من ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ( اليونيفيل )، وإصابة ثلاثة آخرين. وقد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مباشر حزب الله بالوقوف وراء هذا الهجوم، مطالباً السلطات اللبنانية بالتحرك الفوري والقبض على الجناة وتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قوات حفظ السلام.

وقد استنكر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشدة هذا الاعتداء، مؤكداً في الوقت ذاته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. وحذر ميقاتي من أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة قد تلحق أضراراً بالغة بسمعة لبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة التي تقدم الدعم له. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى وقوع إشكال في الغندورية تخلله إطلاق نار بين شبان وقوات اليونيفيل، ما أسفر في حصيلة أولية عن إصابة عنصرين من الكتيبة الفرنسية. وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل شن هجمات وغارات جوية ومدفعية على مناطق مختلفة، وسط اتهامات بخرق وقف إطلاق النار. من جهته، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالحادث، مؤكداً التزامه بوقف إطلاق النار. وأعلن الجيش اللبناني بدوره عن تسجيل إصابات في صفوف اليونيفيل إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في محيط الغندورية، مؤكداً أن وحداته باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين. وفي سياق متصل، صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بأن لبنان يمر بمرحلة حرجة، محملاً حزب الله المسؤولية عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسلاحه. كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تعليمات وقف إطلاق النار التي تحظر تنفيذ هجمات خارج ما يسمى بالخط الأصفر، مع السماح باستمرارها داخله. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين جنوب الخط الأصفر لخرقهم وقف إطلاق النار واقترابهم من قواته. وعلى صعيد متصل، باشر الجيش اللبناني بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التحضيرات لإقامة جسر بديل في منطقة طيرفلسيه جنوب لبنان، كبديل عن الجسر الذي دمره القصف الإسرائيلي. وتدخل الهدنة الهشة في لبنان يومها الثاني وسط مخاوف من تدهور الأوضاع وتحدث عن استحداث خط أصفر لمنع النازحين من العودة إلى قراهم





