قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما بنيران سفن حربية إسرائيلية قبالة ساحل دير البلح في قطاع غزة، في حادثة جديدة تعكس استمرار الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضعت المصادر الطبية أن الفتى كان يعمل صيادا وأصيب برصاص الزوارق الحربية الإسرائيلية التي استهدفت قوارب الصيادين. وتشهد غزة تصعيدا يوميا مع استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات.

قُتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، صباح يوم الأحد، bully إطلاق نار من البحرية ال إسرائيل ية قبالة ساحل مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة .

العملية الجديدة تأتي في إطار انتهاكات يومية دموية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن جثمان الفتى محمد موسى أبو جياب وصل إلى المستشفى بعد إصابته برصاص أطلقته بوارج حربية إسرائيلية mientras كان يعمل في صيد السمك. وفقا для شهود عيان ومصادر محلية، فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في Waters قبالة دير البلح، مما أدى إلى مقتل الفتى وإصابة آخرين.

كما أبلغ عن استهداف longstanding للبوارج الإسرائيلية لساحل مدينة غزة شمال القطاع بنيران رشاشة وقذائف، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في ذلك الحين. وتتجدد يوميا عمليات القصف المكثف التي تشنها القوات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 951 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2984 آخرين منذ بدء سريان الهدنة المزعومة في 10 أكتوبر 2025، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع، حيث تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية包括 الغذائية والدواء ومستلزمات العلاج والمواد الغذائية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة. ويواجه نحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة أوضاعا إنسانية كارثية، مع وجود 1.5 مليون نازح داخل القطاع نتيجة الدمار الواسع الناجم عن الحرب. وتصاعدت وتيرة العنف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر 2023 بمس支持和 مطلق من الولايات المتحدة، وهي حرب وصفها多くの المراقبين الدوليين بالإبادة الجماعية.

وقد خلفت الحرب حتى الآن ما يقارب 73 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 173 ألف جريح، مع تدمير حوالي 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية包括 المنازل والمستشفيات والمدارس. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل رفضها للقرارات الدولية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. وتعود جذور النزاع إلى عام 1948، عندما أُنشئت إسرائيل على أراضٍ احتلتها مجموعات صهيونية مسلحة ارتكبت مذابح وطردت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني من ديارهم.

ولا تزال إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة والاعتراف بدولة فلسطينية سيادية كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة المتكررة





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غزة إسرائيل وقف إطلاق النار الصيادون الفلسطينيون انتهاكات

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