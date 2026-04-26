مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بمستشفى في شيكاغو: تفاصيل الحادث وتطورات سياسية

أدى إطلاق نار في مستشفى بمدينة شيكاغو الأمريكية إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهات جديدة بشأن منح البطاقة الخضراء للمهاجرين، بينما يتسع نطاق الرفض لمبادرة سياسية في ليبيا. كما يسلط غياب وزير الخارجية ماركو روبيو عن محادثات إيران الضوء على دوره الداخلي في إدارة ترمب.

في حادثة مأساوية، فقد ضابط شرطة حياته وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق نار في مستشفى بمدينة شيكاغو الأمريكية يوم السبت. وأكد مسؤولون أن الضابط المتوفى أصيب بجروح خطيرة وأعلن عن وفاته، بينما يقاتل الضابط الثاني من أجل حياته في المستشفى.

وقع الحادث في مستشفى إنديفور هيلث سويديش في شيكاغو، حيث تم إغلاق المجمع الصحي، وتم التأكيد على أن المرضى والموظفين في أمان. وذكر المسؤولون أن هناك تحقيقًا جاريًا، ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن. ومع ذلك، ذكر المستشفى في منشور على فيسبوك أن فردًا كان محتجزًا لدى السلطات الأمنية أحضر إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج وتم تفتيشه عند الوصول بجهاز الكشف اليدوي وفقًا للبروتوكولات.

وأضاف المستشفى أن الرجل أطلق النار لاحقًا على ضباط إنفاذ القانون وخرج من مبنى المستشفى، وتم القبض عليه في وقت لاحق. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجيهات جديدة تقضي برفض منح البطاقة الخضراء للمهاجرين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. كما أصدر وزير الدفاع بيت هيغسيث بيانًا يؤكد فيه أن القوات الأمريكية ستبقي على حصار مضيق هرمز ما دام الأمر يقتضي ذلك.

وفي ليبيا، يتسع نطاق الرفض الشعبي والسياسي في غرب البلاد لمبادرة منسوبة لمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، والتي تهدف إلى تقاسم النفوذ بين أطراف متنافسة. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن غيابه عن محادثات إيران، مما يسلط الضوء على دوره الداخلي في إدارة ترمب.

وعلى مدى الأشهر الماضية، لم يشارك روبيو في عدة اجتماعات عُقدت في جنيف والدوحة، كما غاب عن وفود أمريكية في الخارج تعمل على تسوية الحرب في أوكرانيا وحرب إسرائيل في قطاع غزة. وعلى الرغم من الأزمات والحروب في المنطقة، لم يزر الشرق الأوسط منذ توقف قصير في إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، استهلكه دوره الثاني بوصفه مستشارًا للأمن القومي لدى ترمب، حيث قام بزيارة ست مدن أجنبية فقط هذا العام، من بينها محطة في ميلانو لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026. وعهد ترمب بجزء كبير من دبلوماسيته إلى آخرين، بينهم صديقه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر





