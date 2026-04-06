مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في هجوم أمريكي إسرائيلي

أعلنت إيران عن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في هجوم مشترك أمريكي إسرائيلي، فيما أعلنت إسرائيل عن مقتل قائد وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ'فيلق القدس' (840). يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين البلدين.

أعلنت إيران ، الاثنين، عن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي في هجوم مشترك أمريكي إسرائيل ي. هذا الإعلان جاء في بيان صادر عن الحرس الثوري ، والذي أشار إلى أن خادمي قُتل في الساعات الأولى من صباح الاثنين نتيجة لهذا ال هجوم . ووصف البيان خادمي بأنه شخصية بارزة، مُثنيًا على إسهاماته وقدراته التي امتدت على مدى نصف قرن من الخدمة في صفوف الحرس الثوري . لكن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية حول مكان وقوع ال هجوم أو الظروف المحيطة به، واكتفى بالإشارة إلى أن تفاصيل مراسم الجنازة ستُعلن في وقت لاحق.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإيراني حول مقتل قائد وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ'فيلق القدس' (840)، أصغر باقري، والذي أعلنت إسرائيل عن قتله في نفس التوقيت. \من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل مجيد خادمي. وفي بيان ثانٍ، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أصغر باقري، قائد وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ'فيلق القدس' (840)، في غارة جوية أخرى. وبينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول هذه العمليات من قبل الجانب الإسرائيلي، إلا أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، والذي يشهد تصعيدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إيران وإسرائيل بعضهما البعض بتنفيذ هجمات داخل أراضي كل منهما، مما يزيد من احتمالية تفاقم الصراع الإقليمي. \تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائيل، والذي يشهد منذ فترة طويلة تبادل الاتهامات والعمليات العسكرية المتبادلة. وتشير التقارير إلى أن هذا التصعيد قد بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة سلسلة من الهجمات على الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى. وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات على ما تصفها بالمصالح الأمريكية في المنطقة. هذه الهجمات أدت إلى إدانة بعض الدول العربية، التي دعت إلى وقف هذه العمليات. يُذكر أن هذه الأحداث تتزامن مع تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة عمانية. ومع ذلك، تشير هذه التطورات إلى أن إسرائيل قد تكون قد اتخذت مسارًا مغايرًا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المفاوضات واحتمالات استئنافها





إيران إسرائيل الحرس الثوري مجيد خادمي فيلق القدس الولايات المتحدة هجوم توتر إقليمي

