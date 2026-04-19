مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات وإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة هندسية تابعة له في جنوب لبنان، ما يزيد من تصاعد التوترات في المنطقة.

في تطورات دامية على الجبهة ال لبنان ية، أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن مقتل الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات، البالغ من العمر 31 عامًا، وهو من سكان مدينة أسدود، إثر انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت مركبته الهندسية في جنوب لبنان . وأوضح بيان صادر عن الجيش أن بورات، الذي كان يخدم في الكتيبة 7106 التابعة للواء الإقليمي 769، لقي حتفه عندما اصطدمت المركبة بعبوة ناسفة زرعها مقاتلو حزب الله في المنطقة.

ولم يقتصر الحادث على الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، بل أسفر الانفجار أيضًا عن إصابة عدد من الجنود الآخرين الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث. وقد وصفت إصاباتهم بأنها متفاوتة الخطورة، حيث أصيب جندي بجروح خطيرة، وأربعة آخرون بجروح متوسطة، فيما عانى أربعة جنود آخرين من إصابات طفيفة. وتأتي هذه الحادثة المأساوية في وقت يعم فيه التوتر المنطقة، وتتوالى الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، مما يثير المزيد من التساؤلات حول استراتيجية العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة الخسائر التي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرًا. ففي مساء يوم السبت السابق، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل أحد ضباطه برتبة رائد احتياط وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة خلال معركة دارت رحاها في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من سريان اتفاقيات وقف إطلاق النار. وفي تفاصيل هذا الحادث، ذكر الجيش في بيانه أن الرائد احتياط باراك كلفون قُتل، بينما أصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة، ومقاتل رابع بجروح طفيفة. وتؤكد هذه التقارير على الطبيعة المتصاعدة للصراع، وعدم استقرار الوضع الأمني في جنوب لبنان، حيث تتواصل المواجهات العسكرية رغم الجهود المبذولة لوقف التصعيد. وفي محاولة للسيطرة على الوضع وتنظيم العمليات العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشاء ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، وهو خط فاصل يمتد في جنوب لبنان، ويشبه في وظيفته الخط الذي فرضه الجيش في قطاع غزة. ويهدف هذا الخط إلى تحديد مناطق الانتشار والنشاط العسكري المكثف في جنوب لبنان. ويعكس "الخط الأصفر" خط الانتشار الذي تلتزم به القوات الإسرائيلية، ويسمح للجيش بالتحرك بحرية وتنفيذ عمليات رصد وضرب ضد أي تهديدات يعتبرها مصدرها حزب الله أو أي جهة أخرى. ويضم "الخط الأصفر" في جنوب لبنان 55 بلدة وقرية تخضع للسيطرة أو الاحتلال الإسرائيلي، كما يُستخدم كمنطقة عسكرية مغلقة، حيث يُمنع السكان من العودة إلى منازلهم، بحجة تدمير البنية التحتية لحزب الله وفرض "السيطرة بالنار". وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن العمليات العسكرية والهجمات ستستمر داخل هذه المنطقة، حتى في ظل وجود اتفاقيات وقف إطلاق النار، بينما يُمنع الجيش من تنفيذ عمليات واسعة النطاق في مناطق خارج هذا الخط، مثل العاصمة بيروت ومحافظة البقاع. وتثير هذه الاستراتيجية مخاوف بشأن تصاعد العنف وتأثيرها على الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة





