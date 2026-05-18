مقتل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركزًا إسلاميًا في سان دييغو، بعد أن لقي مصرعه دون تفاصيل رسمية

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن مصدر أمني، أفادت بمقتل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت، اليوم الاثنين، مركزًا إسلاميًا في مدينة سان دييغو الأميركية. وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق وقوع إطلاق نار داخل أو بالقرب من المركز الإسلامي، وسط معلومات أولية تحدثت عن إصابة عدة أشخاص جراء الحادث.

مقتل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركزًا إسلاميًا في مدينة سان دييغو الأميركية، بعد أن لقي مصرعه دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن ملابسات مقتله أو طبيعة المواجهة التي انتهت بسقوطه.

الشرطة الأميركية أكدت أن الموقع ظل "نشطًا لكنه تحت السيطرة" خلال الساعات الأولى من الحادث، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أميركية انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول الموقع، مع تطويق المنطقة بعشرات المركبات التابعة للشرطة وأجهزة الطوارئ. كما شهد الموقع عمليات إجلاء للأطفال من المركز الإسلامي وسط إجراءات أمنية مشددة





San Diego Islamic Center Armed Shooting Suspect Death Police Response

