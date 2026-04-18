مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب لبنان خلال سريان الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرائد احتياط باراك كلفون وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة في اشتباك بجنوب لبنان، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يثير مخاوف بشأن استمرار التوتر والاشتباكات على الأرض.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن مقتل الرائد احتياط باراك كلفون وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة في اشتباك وقع يوم أمس الجمعة في جنوب لبنان ، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار . يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التفاوض عليه بوساطة أمريكية، يومه الثاني. يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن غارات مكثفة استهدفت أكثر من 380 موقعًا ل حزب الله ، شملت مقرات قيادة ومنصات لإطلاق الصواريخ، في اليوم الأخير قبل سريان الهدنة.

قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة خمسة من جنوده، أحدهم في حالة حرجة، نتيجة إطلاق نار صاروخي من جنوب لبنان. تشير هذه التطورات إلى استمرار التوتر والاشتباكات على الأرض، مما يلقي بظلال من الشك على مدى فعالية جهود الوساطة الهادفة إلى تحقيق استقرار دائم في المنطقة ومنع اتساع نطاق الصراع. يصر الجيش الإسرائيلي على موقفه بالبقاء في المنطقة العازلة التي أقامها بعمق ثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن مسألة الانسحاب من هذه المنطقة لن يتم بحثها إلا في إطار اتفاقية مستقبلية تشمل نزع سلاح حزب الله. من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن المقاومة تظل على أهبة الاستعداد للرد على أي خروقات، مشدداً على أن الهدنة لم تكن لتتحقق لولا التضحيات التي قدمها المقاتلون. في سياق متصل، حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من خطورة السياسات الإسرائيلية الراهنة، واصفاً إسرائيل بأنها مصدر التوتر الرئيسي في المنطقة. دخلت الهدنة الهشة في لبنان يومها الثاني، وسط تقارير عن خروقات إسرائيلية في جنوب البلاد، بينما تتردد أنباء عن احتمالية استحداث خط أصفر، شبيه بالوضع في غزة، لمنع المدنيين من العودة إلى قراهم. تشير هذه التطورات إلى أن مسار تحقيق السلام لا يزال محفوفًا بالمخاطر والتحديات، وأن الوضع الأمني على الأرض قد يتأثر بشكل كبير بأي تصعيد مستقبلي. إن استمرار المواجهات، حتى خلال فترة الهدنة، يعكس عمق الانقسامات وعدم الثقة بين الأطراف المعنية، ويجعل من تحقيق استقرار طويل الأمد مهمة شاقة تتطلب جهودًا دبلوماسية حثيثة وضغوطًا دولية فعالة. تكمن الصعوبة أيضًا في المطالب المتضاربة، حيث تصر إسرائيل على وجودها الأمني في المنطقة العازلة، بينما يرفض حزب الله أي تواجد عسكري إسرائيلي دائم على الأراضي اللبنانية. إن التحدي الأكبر الذي يواجه جهود الوساطة هو إيجاد صيغة توافقية تلبي الحد الأدنى من المخاوف الأمنية لكلا الطرفين، مع احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. لا يمكن فصل ما يحدث في جنوب لبنان عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث أن أي تصعيد هناك قد تكون له تداعيات وخيمة على استقرار المنطقة بأكملها. لذلك، يتطلب الأمر تحركًا دوليًا جادًا لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في معالجة الأسباب الجذرية للصراع. تعتبر العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى قراهم أحد الجوانب الإنسانية الهامة التي يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وأي إجراءات تقيد هذه العودة ستزيد من تفاقم الأوضاع. الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة قد تزيد من تعقيد الأمور، وتجعل من أي حل مستدام أمرًا صعب المنال. في النهاية، فإن مفتاح الاستقرار يكمن في الالتزام الصادق بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح قنوات حوار بناءة، ومعالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى هذا الصراع المتجذر





