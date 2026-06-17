مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي لشاطئ خان يونس جنوبي غزة

مقتل اثنين وإصابة ستة بقصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مصطافين ونازحين على شاطئ المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

استهدف الجيش ال إسرائيل ي، يوم الأربعاء، مصطافين على شاطئ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ب قصف بطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين.

جاء الحادث في إطار سلسلة الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. وأفادت مصادر طبية وصول جثماني القتيلين والمصابين إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأكد شهود عيان أن الطائرة المسيرة استهدفت مجموعة من المدنيين داخل استراحة شاطئية، بينما كانت المنطقة مكتظة بالمصطافين والنازحين الذين يبحثون عن متنفس وسط ارتفاع درجات الحرارة وظروف النزوح الصعبة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق منذ بدئه عن مقتل 1005 فلسطينيين وإصابة 3157 آخرين. لا يزال مئات الآلاف من السكان يعيشون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بعد أن دمرت المنازل أو ألحقت بها أضرار جسيمة خلال الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف قتيـلى وأكثر من 173 ألف جريح، بالإضافة إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية





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