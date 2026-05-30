مقتل 11 شخصاً وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية السبت، مقتل 11 شخصاً و إصابة 8 آخرين بينهم مسعفون، جراء غارات إسرائيل ية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور جنوب لبنان الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان، بأن غارة إسرائيلية على بلدة معروب أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم مسعف، وإصابة 5 آخرين، بينهم مسعف ثانٍ. كما أسفرت غارة ثالثة على بلدة طيردبا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين. وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مدينتي صور والنبطية، وما يصاحبها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديد للسكان، ترقى إلى مستوى





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل غارات مقتل إصابة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بثاني أيام العيد.. 11 قتيلا بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على لبنانفي قضاء الزهراني وفي مدينتي صور وصيدا جنوبي لبنان | Anadolu

Read more »

منتخب الأرجنتين بطل العالم يعلن قائمته الرسمية لمونديال 2026ستواجه الأرجنتين الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة من النسخة الثالثة والعشرين لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Read more »

«يونيسف»: الحرب تصيب 11 طفلاً في لبنان خلال يومدقّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأطفال في لبنان، كاشفة عن أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية المتزايدة في صفوف القاصرين.

Read more »

مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفأسفرت غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في قضاء صور في جنوب لبنان، الجمعة، عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري.

Read more »

منظمة الطفولة تسجل مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنانأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تسجيل مقتل وإصابة 11 طفلا على الأقل يوميا في لبنان خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية، بينما استعد ترامب لقرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وشن الجيش الإسرائيلي هجوما في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت غارات إسرائيلية عن سقوط ضحايا جدد بينهم مسعفون، مما دفع وزارة الصحة اللبنانية إلى إدانة الانتهاكات ضد الأطقم الصحية.

Read more »

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقضاء صور جنوبي البلاد.

Read more »