مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة ثلاثة في جنوب لبنان وحزب الله ينفي مسؤوليته

تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لإطلاق نار في قرية غندورية جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين. وتشتبه اليونيفيل في تورط حزب الله، فيما نفى الحزب مسؤوليته ودعا لانتظار نتائج تحقيق الجيش اللبناني. حمل الرئيس الفرنسي حزب الله المسؤولية، بينما أدانت السلطات اللبنانية الهجوم وفتحت تحقيقات. يتزامن الحادث مع استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة وإعلان إسرائيل إنشاء "خط أصفر" في جنوب لبنان.

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بوقوع حادث مؤسف أدى إلى مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك جراء تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار بسلاح خفيف أثناء قيامها بمهمة إزالة ذخائر على طريق في قرية غندورية جنوب لبنان .

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها اليونيفيل إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية، مع اشتباه قوي في تورط عناصر تابعة لحزب الله. وقد بادرت اليونيفيل بفتح تحقيق شامل في هذا الحادث، واصفة إياه بأنه هجوم متعمد.

في المقابل، أصدر حزب الله بياناً نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم، داعياً إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه الجيش اللبناني لكشف ملابسات الحادثة بالكامل. وأكد الحزب في بيانه: 'ينفي حزب الله علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية - بنت جبيل، ويدعو إلى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث، بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل'.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مقتل الجندي الفرنسي الذي كان يخدم ضمن قوات حفظ السلام في هذا الهجوم، محملاً جماعة حزب الله المدعومة من إيران المسؤولية، وحاثاً السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.

وقد عبّر الجيش اللبناني عن إدانته الشديدة لحادث إطلاق النار، وأعلن بدوره عن فتح تحقيق عاجل. وقدم رئيس الأركان اللبناني، العماد جوزيف عون، تعازيه في مقتل الجندي، موجهاً بفتح تحقيق فوري. كما أدان رئيس الوزراء نواف سلام الهجوم.

تعتود قصة انتشار اليونيفيل إلى عام 1978، حيث ظلت القوة الأممية متواجدة في المنطقة وشهدت عمليات عسكرية متكررة، بما في ذلك حرب عام 2024، التي تعرضت خلالها مواقعها لإطلاق نار متواصل.

في سياق متصل، تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة التي فرضتها الولايات المتحدة على جبهة لبنان، وسط استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقد أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمة موجهة للشعب اللبناني، بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاق يمس بالحقوق الوطنية اللبنانية.

وفي تصريح لافت، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي ربط بين وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وإعلان إيران المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلافاً لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي.

تستمر إسرائيل في انتهاك الهدنة من خلال تدمير وإحراق القرى اللبنانية، حيث يشن الطيران الحربي غارات على أهداف يزعم أنها تابعة لحزب الله، مما دفع الأهالي العائدين إلى بعض القرى الجنوبية إلى مغادرتها خوفاً من تصاعد القتال.

وفي تطور خطير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشاء 'الخط الأصفر' في جنوب لبنان على غرار ما هو مطبق في غزة، مما يعني منع الأهالي من العودة إلى 55 بلدة لبنانية تقع ضمن هذا الخط.

أفاد الجيش الإسرائيلي أنه رصد مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط، وتمت مهاجمتهم. وقال الجيش: 'خلال الساعات الـ24 الأخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان، إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر في صورة شكَّلت تهديداً مباشراً'، مشيراً إلى أن هذا هو الإعلان الأول عن هذا الخط منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش: 'مباشرة بعد الرصد وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في مناطق عدة بجنوب لبنان'، مؤكداً أن الجيش مخول بالتحرك ضد التهديدات، رغم سريان وقف إطلاق النار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليونيفيل حزب الله جنوب لبنان جندي فرنسي وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines