مقتل ثلاثة وجرح 15 في غارة إسرائيلية على بيروت واشتباكات مستمرة مع حزب الله

تصاعدت Cliffs التوتر في لبنان بعد أن شنت إسرائيل غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينما استمرت الاشتباكات مع حزب الله رغم الهدنة الهشة

في تطورات أمنية درامية، استهدفت غارة إسرائيل ية شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة ال لبنان ية بيروت ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، إلى جانب دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، فقد استهدفت الغارة منطقة الغبيري بصاروخين، بالقرب من الطريق السريع بين المشرفية وجسر المطار، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في الموقع. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في حي الضاحية ببيروت، زاعمين أن الهجوم جاء ردا على إطلاق الحزب النار على الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل لن تتسامح مع أي استهداف لأراضيها.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان منفرد أنه هاجم بشكل مركز البنية التحتية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يتوفر تعقيب فوري من السلطات اللبنانية ولا من حزب الله على هذه الغارة. لكن وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله قد هاجم مستوطنات في شمال إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

ورغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة هشة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي ومُددت حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق لبنانية ونسف منازل بشكل يومي. منذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة. كما أنذر الجيش الإسرائيلي صباح الأحد سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3756 قتيلا و11632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات. كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة





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