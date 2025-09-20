كشف تقرير عن مقتل نسبة كبيرة من المرتزقة الكولومبيين في أوكرانيا، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الخسائر والتوجه نحو أساليب تجنيد جديدة. كما تثير التقارير تساؤلات حول مشاركة مرتزقة من جنسيات مختلفة في القتال.

صرح العسكري الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابييه في تصريحات لوكالة 'نوفوستي' الروسية بأن ما يقرب من 60% من ال مرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون في أوكرانيا قد لقوا حتفهم. وحذر إنكابييه من أن هذه الخسائر الفادحة تدفع أوكرانيا إلى البحث عن أساليب جديدة لجذب المقاتلين من أمريكا اللاتينية. وأكد أن هؤلاء ال مرتزقة يستخدمون في ساحات القتال كـ 'وقود للمدافع' ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل القيادات العسكرية الأوكرانية.

كما أوضح إنكابييه أن ارتفاع عدد القتلى بين الكولومبيين يكشف عن حجم المخاطر التي يواجهونها، مشيراً إلى أنهم يواجهون ظروفاً قاسية في أرض المعركة، بما في ذلك عدم حصولهم على التدريب الكافي والافتقار إلى المعدات اللازمة. وأضاف أن العديد من المرتزقة يخدعون بوعود بالحصول على رواتب كبيرة وظروف معيشية مريحة، لكنهم يجدون أنفسهم في وضع يائس، حيث يلقون حتفهم في القتال دون أن تحصل عائلاتهم على أي تعويضات مالية. وفي سياق متصل، كان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد وصف ظاهرة تجنيد المرتزقة بأنها 'سرقة للبلاد'، معبراً عن قلقه إزاء مشاركة مواطنيه في هذا الصراع. جاء ذلك رداً على تصريحات السفير الروسي في بوغوتا، نيكولاي تافدومادزه، التي أشارت إلى استمرار تدفق الكولومبيين إلى أوكرانيا كمرتزقة. ويعكس هذا الوضع المأساوي الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا تجنيد المرتزقة والتحقيق في الظروف التي تؤدي إلى استغلال هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى مناطق النزاع. \تحليل لوكالة 'نوفوستي' يشير إلى أن ما لا يقل عن 5 وحدات من المرتزقة من أمريكا اللاتينية تقاتل في صفوف القوات الأوكرانية. وتشمل هذه الوحدات مقاتلين من كولومبيا ودول أخرى في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن هذه الوحدات تعاني من نقص في التمويل والتجهيزات، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالقيادة والتنسيق. وقد أفادت مصادر في قوات الأمن الروسية بأن نصف الكتيبة 203 من اللواء 113 التابع للقوات الأوكرانية، والمتواجدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، تتكون من مرتزقة كولومبيين. كما تتحدث التقارير عن مشاركة مرتزقة من جنسيات أخرى، بما في ذلك جنود من اليابان، وهو ما يعكس تعقيد الصراع وتورط قوى خارجية فيه. هذه المعلومات تثير تساؤلات حول مدى التزام أوكرانيا بالمعايير الدولية في تجنيد واستخدام المرتزقة، وتثير قلقاً بشأن تأثير ذلك على سير العمليات العسكرية وعلى أمن المدنيين. إن تزايد أعداد المرتزقة في أوكرانيا يشير إلى محاولة يائسة من قبل الحكومة الأوكرانية لسد النقص في القوى العاملة العسكرية، ولكن هذا يعرض المقاتلين الأجانب للخطر ويزيد من احتمالية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. \في موقف رسمي نادر، أعربت الحكومة الكولومبية عن استيائها وقلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور غرب السودان. هذا الموقف يعكس التزام كولومبيا بمكافحة تجنيد المرتزقة والتدخل في النزاعات الخارجية. وتشير هذه الخطوة إلى التعاون المحتمل مع الدول الأخرى في المنطقة والمنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها. إن مشاركة المرتزقة الكولومبيين في صراعات أخرى، مثل السودان، يؤكد على أن مشكلة تجنيد المرتزقة ليست مقتصرة على أوكرانيا فحسب، بل هي ظاهرة عالمية تتطلب جهوداً منسقة لمكافحتها. كما يبرز هذا الوضع أهمية دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في توعية المواطنين بمخاطر الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية وتقديم الدعم للراغبين في العودة إلى بلادهم أو الحصول على المساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطاً على الجهات التي تستخدم المرتزقة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدول





