مقتل 15 شخصاً بينهم فتى وإصابة 42 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تخلف 15 قتيلاً بينهم فتى و42 جريحاً، وتستهدف مدن صور والنبطية وصيدا، في انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار.

في حادث عنيف جديد، لقي خمسة عشر شخصاً مصرعهم من بينهم فتى، بينما أصيب اثنان وأربعون آخرون من بينهم عنصران في ambulance阜 newPropertiesAffected الأحد categories: "حصري"، "حصري"، "حصري" إسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان ، وتستهدف مناطق سكنية مدنية، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرى، في انتهاك صريح ل وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ أبريل الماضي.

ووفقاً لبيانات رسمية لبنانية، فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية الثلاثاء عدة مناطق في قضاء صور، وقضاء النبطية، وقضاء صيدا، وقضاء بنت جبيل، حيث تحركت الطائرات الحربية والمسيرة على أنحاء متفرقة، وتركت وراءها دماراً هائلاً في المباني السكنية والبنى التحتية. في مدينة صور، استهدفت غارة إسرائيلية حي المساكن، مما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وجرح اثنين وثلاثين آخرين. وفي نفس المدينة، استهدفت غارة أخرى حي الرمل، وأدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، تم نقلهم إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة.

أما في قضاء النبطية، فقد استشهد المواطن عماد أحمد ياسين صاحب مزارع دواجن، إثر غارة استهدفته في مزرعته ببلدة عدشيت. كما استشهد الفتى أسامة حسن الخالد (16 عاماً) في غارة من مسيرة استهدفته أمام منزله في حي الشريفة ببلدة حبوش. في بلدة كفررمان بنفس القضاء، نفذت مسيرة غارة على حي المرج، وأدت إلى سقوط قتيلين. وفي بلدة الشرقية، أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إصابة عنصرين من صفوفه بجروح طفيفة، إثر غارة مسيرة خلال تنفيذ مهمة إسعاف.

وفي قضاء صيدا، استشهد سوريان وأصيب ثلاثة آخرون في حصيلة أولية، إثر سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون. ولم تقتصر الهجمات على الغارات الجوية، بل شملت أيضاً قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، وطال ليلاً أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل.

وقد تواصلت الغارات الجوية حيث استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بلدتي صريفا في قضاء صور وحاريص في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت طائرات مسيرة بلدة برج قلاويه في قضاء صور على دفعتين. يأتي هذا التصعيد في إطار انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع للمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

ورداً على هذه الخروقات، يطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وتأتي هذه الهجمات على خلفية حرب إسرائيلية واسعة على لبنان بدأت في 2 مارس/آذار الماضي، خلّفت حتى الآن 3666 قتيلاً و11321 جريحاً، إضافة إلى موجات نزوح تجاوزت مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

تمتلك إسرائيل وجوداً عسكرياً في مناطق من جنوب لبنان، حيث تحتل بعضها منذ عقود، وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات. كما تحتل إسرائيل مناطق في فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الخلاصة: هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر يزيد من معاناة المدنيين في جنوب لبنان، ويعرّض حياة الأبرياء للخطر، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار





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غارات إسرائيلية جنوب لبنان ضحايا مدنيون وقف إطلاق النار حزب الله

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