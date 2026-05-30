مقتل 11 شخصا وإصابة 8 في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقضاء صور جنوبي البلاد.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8، في غارات إسرائيلية استهدفت، الجمعة، عدة بلدات بقضاء صور جنوبي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة معروب بقضاء صور، الجمعة، أدت إلى 4 شهداء، بينهم مسعف و5 جرحى بينهم مسعف آخر.

وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور، أدت إلى 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح. يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل. والخميس، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي البلاد، وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان، ترقى إلى عقاب جماعي الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية. فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية





