مقتل وإصابة مدنيين في قصف جوي على زالنجي بدارفور

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف طائرة مسيّرة على مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، في ظل استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أعلنت شبكة أطباء السودان ، في بيان مأساوي صدر يوم الثلاثاء، عن وقوع خمسة مدنيين قتلى وإصابة اثني عشر آخرين نتيجة قصف طائرة مسيّرة على مدينة زالنجي الواقعة في ولاية وسط دارفور ، غرب السودان .

هذا الحادث المروع يمثل تصعيدًا خطيرًا في العنف الدائر الذي يمزق البلاد، ويؤكد على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الشعب السوداني. البيان الصادر عن الشبكة الطبية غير الحكومية أوضح أن الضحايا، من بينهم نساء، سقطوا جراء هذا القصف الجوي، وأن الجرحى قد نُقلوا على الفور إلى المرافق الصحية المتوفرة، والتي تعاني بدورها من نقص حاد في الإمكانيات والموارد اللازمة لتقديم الرعاية الطبية الكافية.

هذا النقص يفاقم من معاناة المصابين ويعيق جهود الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح في ظل ظروف بالغة الصعوبة. الشبكة لم تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا الهجوم، لكنها وجهت نداءً عاجلاً إلى جميع أطراف الصراع لوقف فوري وكامل لكافة أشكال الاستهداف التي تطال المدنيين الأبرياء، مؤكدة على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي نزاع مسلح.

الصراع الدائر في السودان منذ أبريل/نيسان من العام 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، والذي نشأ بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في المؤسسة العسكرية، قد تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. هذا الصراع المدمر أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين، وتشريد وتنزيه أكثر من 13 مليون شخص، مما خلق موجة هائلة من اللاجئين والنازحين الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية ونقص في الاحتياجات الأساسية.

الوضع في دارفور، على وجه الخصوص، يثير قلقًا بالغًا، حيث تشهد المنطقة اشتباكات ضارية بين الطرفين المتنازعين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة السكان المحليين. بالإضافة إلى دارفور، تشهد ولاية النيل الأزرق وولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) قتالًا عنيفًا ومستمرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد الوضع العام ويصعب من جهود تحقيق السلام والاستقرار.

شبكة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم القطاع الصحي الذي يواجه انهيارًا متسارعًا بسبب نقص الموارد والإمكانيات. السيطرة على الأرض في السودان تتوزع حاليًا بين الطرفين المتنازعين. قوات الدعم السريع تسيطر على ولايات دارفور الخمس، باستثناء بعض المناطق في ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني. الجيش، من جانبه، يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

إقليم دارفور، الذي يشكل حوالي خمس مساحة السودان الكلية التي تبلغ أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، يشهد تركيزًا كبيرًا للقتال والعنف. ومع ذلك، فإن غالبية السكان السودانيين، الذين يبلغ عددهم حوالي 50 مليون نسمة، يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش. هذا التوزيع الجغرافي للسكان يزيد من صعوبة الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة. الوضع في السودان يتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا وحاسمًا لوقف العنف وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أطراف الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سلمي يضمن استقرار السودان ومستقبله. إن استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الأزمة الإنسانية، مما سيترك آثارًا مدمرة على السودان وشعبه لسنوات قادمة





الصراعات السودان الكوارث الإنسانية السودان دارفور زالنجي قصف مدنيون قتلى جرحى الصراع الجيش السوداني قوات الدعم السريع أزمة إنسانية

