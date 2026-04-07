مقتل مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن مقتل مدنيين اثنين في هجوم بطائرة مسيرة على قرية في محافظة أربيل شمالي العراق. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث شهدت أربيل أيضاً إسقاط طائرات مسيرة انتحارية.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق ، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن مقتل مدنيين اثنين في قرية زركازوى التابعة لناحية داراشكران في محافظة أربيل ، جراء قصف جوي ب طائرة مسيرة . ووفقاً لبيان الجهاز الذي نقلته وكالة الأنباء العراق ية الرسمية (واع)، وقع ال هجوم في الفجر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة عن ال هجوم أو نوع الطائرة المسيرة المستخدمة. ووصف الجهاز هذا ال هجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، معرباً عن إدانته الشديدة لهذا العمل الذي استهدف المدنيين.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، حيث تشهد محافظة أربيل وغيرها من المناطق العراقية حوادث مماثلة.\من جهة أخرى، شهدت مدينة أربيل مساء الاثنين، اشتباكات عنيفة تم خلالها إسقاط أربع طائرات مسيرة انتحارية قرب مطار المدينة، والذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية. ووفقاً لمصادر وكالة الأناضول، تمكنت منظومات الدفاع الجوي من التصدي لهذه الطائرات، ولكن لم يتم تحديد الجهة التي كانت تقف وراء هذه الهجمات. ويعكس هذا الحادث أيضاً حالة التأهب القصوى التي تعيشها المنطقة بسبب التوترات الإقليمية. وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث تشهد المنطقة صراعاً مستمراً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، مما أدى إلى تصاعد العنف في المنطقة. \يعكس الحادثان الأخيرين في أربيل المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة، فضلاً عن تعقيد الوضع الأمني. ويظهر الهجوم على قرية زركازوى، بوضوح، استهدافاً مباشراً للمدنيين، مما يستدعي تحقيقاً عاجلاً لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة. كما يثير إسقاط الطائرات المسيرة بالقرب من المطار تساؤلات حول الأمن الإقليمي، وضرورة تعزيز آليات الدفاع الجوي لحماية المواقع الحيوية والبنية التحتية. تزامنت هذه الأحداث مع تقارير عن تصاعد التوتر في المنطقة بشكل عام، حيث تتهم بعض الدول بعضها البعض بالتدخل في الشؤون الداخلية. ولقد شهدت المنطقة بالفعل تصعيدًا في العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف المتنازعة. ويتطلب الوضع الحالي، الذي يشهد توترات إقليمية متزايدة، جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل التهدئة وتجنب التصعيد، وحماية أرواح المدنيين وتأمين السلام والاستقرار في المنطقة





