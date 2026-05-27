مقتدى الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الصدري والتحاقها بالدولة

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاك قوات سرايا السلام التابعة له عن التيار الشيعي الوطني بشكل تام، والتحاقها بالدولة العراقية، في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، اليوم الأحد، انفكاك قوات سرايا السلام التابعة له عن التيار الشيعي الوطني ( التيار الصدري سابقاً) بشكل تام، والتحاقها بالدولة العراق ية.

وجاء الإعلان في تغريدة على منصة إكس، حيث قال الصدر: انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن وتحاشياً للمخاطر المحدقة بالوطن صار لزاماً علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكاً تاماً والتحاقهم التحاقاً تاماً بالدولة، المسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. وأضاف: ندعو إلى تحويل الجهات المدنية الملحقة بسرايا السلام إلى تشكيل البنيان المرصوص بلا أي مقرات أو سلاح أو أي عنوان آخر.

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الساحة العراقية ضغوطاً متزايدة من قبل الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، واتهام واشنطن للفصائل المسلحة الموالية لطهران بضرب منشآتها ومصالحها في العراق أكثر من 600 مرة. ويتمتع مقتدى الصدر بقاعدة شعبية واسعة منذ سنوات، وله ممثلون في أعلى مستويات الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، على الرغم من معارضته لحكومات عدة وتقلبات في مواقفه، لا سيما مقاطعته للانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الصدر قد تزعم بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 تنظيم جيش المهدي المسلح، ثم شكل في العام 2014 قوة سرايا السلام لمحاربة تنظيم داعش. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الوطنية والدستورية.

وقد دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، منذ تسلمه منصبه في منتصف أيار/مايو، إلى حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تضغط واشنطن بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح فصائل تصنفها إرهابية علماً أنها موالية لطهران. من جهته، ينتقد الصدر الفصائل المسلحة الموالية لطهران، مطالباً إياها بتسليم سلاحها. ويأتي هذا الإعلان في ظل تباين في الداخل العراقي حول موضوع سحب السلاح، حيث أبدت بعض الفصائل مرونة في مقاربة الملف، فيما ترفض أخرى البحث فيه في ظل الضغط الأمريكي.

وتعهد السوداني منذ توليه المنصب بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وهو ما يتوافق مع دعوة الصدر الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في سياق تكثيف واشنطن ضغوطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خاصة مع تبدل الظروف الإقليمية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ويشار إلى أن سرايا السلام هي أحد التشكيلات العسكرية الرئيسية التي يقودها الصدر، وقد شاركت في عمليات عسكرية سابقة ضد تنظيم داعش.

ويمثل انفكاكها عن التيار الصدري خطوة مفاجئة قد تعيد ترتيب الأوراق في المشهد السياسي والأمني العراقي. ويبقى السؤال حول كيفية تعاطي الدولة العراقية مع هذه القوة بعد انفكاكها، وما إذا كانت ستندمج ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية. ويتوقع محللون أن يسهم هذا القرار في تهدئة التوترات الإقليمية والداخلية، ويعزز مسار حصر السلاح بيد الدولة، لكنهم يحذرون من تحديات قد تواجه تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود فصائل مسلحة أخرى ترفض تسليم سلاحها





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مقتدى الصدر سرايا السلام التيار الصدري حصر السلاح العراق

United States Latest News, United States Headlines