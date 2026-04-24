مقاعد طائرة ثنائية المستوى: التصميم النهائي أم حلم بعيد المنال؟

يكشف المصمم أليخاندرو نونيز فيسينتي عن أحدث نسخة من تصميمه لمقاعد الطائرة ذات الطابقين، مع التركيز على الراحة والخصوصية، ويأمل في جذب انتباه شركات الطيران.

يعود مفهوم مقاعد الطائرة ذات الطابقين إلى الواجهة، وهذه المرة بوصفه 'البيان النهائي الحاسم' وفقًا للمصمم أليخاندرو نونيز فيسينتي. على مر السنوات القليلة الماضية، أثار هذا التصميم ثنائي المستوى، موجات من الجدل والنقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدءًا من التعليقات الساخرة وصولًا إلى برامج الحوارات الليلية.

لكن بالنسبة لنونيز فيسينتي، هذا المقعد ليس مجرد 'دعابة على الإنترنت' بل هو مشروع شغفه ومسيرته المهنية التي بدأها في غرفة نومه أثناء دراسته الجامعية قبل أكثر من نصف عقد. التصميم الجديد يهدف إلى إزالة الخزائن العلوية للطائرة لإفساح المجال لصفين من المقاعد، مستوى علوي وسفلي، حيث صُمم المستوى السفلي ليمنح الركاب مساحة إضافية للتمدد والاسترخاء.

على الرغم من أن بعض المستهلكين قد انتقدوا الفكرة باعتبارها مجرد محاولة لحشر المزيد من الركاب في المقصورة، يؤكد نونيز فيسينتي أن هدفه الأساسي هو تحسين راحة الركاب، معترفًا في الوقت نفسه بأن زيادة السعة قد تكون ميزة جذابة لشركات الطيران. بالتعاون مع شريكته كلارا سيرفيس سوتو، قام الثنائي بتطوير هذا المفهوم على مدار سنوات، مستشيرين رؤساء تنفيذيين وخبراء في مجال الطيران، الذين يرون إمكانات حقيقية في التصميم.

في معرض هامبورغ للطيران، عرض نونيز فيسينتي أحدث نموذج بالحجم الكامل، واصفًا إياه بأنه 'النموذج النهائي الذي يمكننا إنجازه في مستوى شركة ناشئة'. يركز الإصدار الجديد على تحسين المساحة والخصوصية، مستجيبًا للنقد البناء الذي تلقاه عبر الإنترنت. تم إضافة لوحة خلف المقاعد العلوية لتوفير مساحة فاصلة وتقليل خطر سقوط الأشياء، كما أن المستوى السفلي أصبح أوسع وأكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص الصف الأمامي للأشخاص ذوي الحركة المحدودة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الوصول.

يرى خبراء الطيران أن هذا المفهوم قد يكون أكثر ملاءمة للدرجة السياحية الممتازة أو أعلى. بدأ نونيز فيسينتي، وهو طالب جامعي سابق عانى من ضيق مساحة الأرجل، هذا المشروع كحل شخصي، لكنه يأمل الآن في إحداث 'ثورة' في تصميم مقاعد الطائرات. على الرغم من أن تطبيق هذا المفهوم يتطلب موافقة شركات الطيران والمصنعين، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل شركات مثل إيرباص. يأمل نونيز فيسينتي في تأمين شراكات في المعرض الحالي وعرض نموذج أولي قبل الإنتاج في العام المقبل





