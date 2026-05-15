مقاطع فيديو تكشف ظهور سمكة قرش في البحر الأحمر: تحقيقات مفتوحة، قواعد آمنة، وحذر من الوعي البيئي

مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث ظهرت في المقاطع جسم يُعتقد أنه لسمكة قرش قرب أحد الشواطئ. وقد دفعت مقاطع الفيديو بعض المواطنين إلى مغادرة المياه بسرعة، حيث لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي الحادث. كما شددت محميات البحر الأحمر على ضرورة الالتزام بالقواعد الآمنة أثناء ممارسة السنوركلينج والأنشطة البحرية، ومنها عدم الوقوف على الشعاب المرجانية، وعدم لمس أو مطاردة الكائنات البحرية مثل السلاحف والدلافين، إضافة إلى حظر إطعام الأسماك. كما حذرت من مواجهة سمكة قرش تستدعي الحفاظ على الهدوء وعدم الفزع، مع التحرك ببطء نحو الشاطئ، منوهة بأهمية الوعي البيئي والالتزام بالقواعد لضمان سلامة الزوار وحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر.

أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين سكان مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر شرقي مصر، بعدما زعم ناشروها أنها توثق ظهور سمكة قرش قرب أحد الشواطئ.

وبحسبما ظهر في المقاطع، بدا جسم يُعتقد أنه لسمكة قرش يقترب من الساحل، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى مغادرة المياه بسرعة. من جهتها، أعلنت محميات البحر الأحمر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للتأكد من صحة الفيديوهات المتداولة، خاصة وأن أي جهة رسمية، سواء وزارة البيئة أو محافظة البحر الأحمر، لم تصدر حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي الحادث.

وكانت المحميات قد شددت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على ضرورة الالتزام بالقواعد الآمنة أثناء ممارسة السنوركلينج والأنشطة البحرية، ومنها عدم الوقوف على الشعاب المرجانية، وعدم لمس أو مطاردة الكائنات البحرية مثل السلاحف والدلافين، إضافة إلى حظر إطعام الأسماك. كما شددت على أن مواجهة سمكة قرش تستدعي الحفاظ على الهدوء وعدم الفزع، مع التحرك ببطء نحو الشاطئ، منوهة بأهمية الوعي البيئي والالتزام بالقواعد لضمان سلامة الزوار وحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر





