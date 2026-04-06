مقاتلة إف-35 أمريكية تطلق رمز الطوارئ 7700 في الأجواء العراقية وسط تصاعد التوتر

أعلنت مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 عن حالة طوارئ جوية في العراق، مما أثار تساؤلات حول أسباب الحادث في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

أعلنت مقاتلة أمريكية متقدمة من طراز إف-35 إيه (F-35A) عن حالة طوارئ جوية في الأجواء العراق ية، بعد تفعيلها رمز الاستجابة الرادارية الدولي للطوارئ 7700، وفقًا لما رصدته منصات الملاحة الجوية. ووفقًا لبيانات منصة فلايت رادار 24 (Flightradar24)، فقد رُصدت المقاتلة الأمريكية، التي تحمل رمز النداء (F35LNG)، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 5 أبريل 2026، وهي تحلق بالقرب من الحدود العراق ية الكويتية، حيث صعدت إلى ارتفاع 24 ألف قدم قبل أن تختفي فجأة عن شاشات الرادار بعد تفعيل رمز الطوارئ.

الرمز 7700 هو رمز دولي موحد يُستخدم للإشارة إلى وجود حالة طوارئ جوية عامة، وقد يُفعّل في حالات متنوعة تشمل الأعطال الميكانيكية الطارئة، أو مشاكل إمدادات الوقود، أو أي تهديد آخر لسلامة الطائرة وطاقمها. \تباينت التكهنات الأولية حول أسباب تفعيل رمز الطوارئ، حيث رجّح بعض المراقبين احتمال تعرض المقاتلة لأضرار نتيجة التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، بينما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون مرتبطًا بعطل فني روتيني. في هذا السياق، أكدت مصادر إعلامية أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو مصير الطائرة وطاقمها. تأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد عسكري وأمني ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من العمليات الجوية والردود المتبادلة بين القوى الإقليمية والدولية. تجدر الإشارة إلى أن مقاتلة إف-35 أمريكية أُجبرت على الهبوط الاضطراري في قاعدة إقليمية في مارس 2026، بعد تنفيذها مهمة قتالية فوق إيران، وفقًا لما أكدته القيادة المركزية الأمريكية آنذاك. عادةً ما تتجنب الطائرات العسكرية بث بياناتها الملاحية علنًا عبر منصات مثل فلايت رادار 24، إلا في حالات استثنائية أو عند تفعيل أنظمة الطوارئ، مما يجعل رصد مثل هذه الحوادث مؤشرًا على جدية الموقف. و في سياق متصل، سلطت مجلة Responsible Statecraft الأمريكية الضوء على فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما في إيران، وفقًا لتحليلها السياسي. كما حذر الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون، من أن الحرب على إيران قد تتسبب في صدمات بأسعار النفط والسلع، مما قد يفاقم التضخم ويدفع أسعار الفائدة للارتفاع إلى مستويات أعلى. \في المقابل، رفض الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران، وجدد التحذير من آثار اتساع رقعة الحرب. على صعيد آخر، تحولت منصة إكس إلى ساحة لمواجهة لفظية بين طهران وواشنطن، حيث تصاعدت نبرة السخرية الإيرانية الرسمية من مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في سياق متصل، يتواصل التصعيد في لبنان مع غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والضاحية والبقاع، بينما يواصل حزب الله قصف مواقع إسرائيلية بالتوازي مع محاولات إسرائيل توسيع عملياتها البرية جنوبًا. علاوة على ذلك، تتواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حيث تستمر الغارات والهجمات المتبادلة، فيما أفيد عن محادثات غير مباشرة بوساطة إقليمية قد تفضي إلى وقف النار، وذلك في يومها الـ38. تلك الأحداث تعكس التوترات المتصاعدة في المنطقة وتلقي بظلالها على الوضع الأمني والإقليمي





