مفوضية الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالإفراج عن ناشطي أسطول الصمود العالمي

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان ، إسرائيل إلى الإفراج فورا ودون شروط عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، اللذين احتجزتهما في المياه الدولية الأسبوع الماضي.

وقال الخيطان إن على إسرائيل أن تفرج فوراً ودون شروط عن عضوي أسطول الصمود العالمي سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، اللذين تم احتجازهما في المياه الدولية ونقلهما إلى إسرائيل حيث ما زالا محتجزين دون توجيه تهم إليهما. وأضاف أن التضامن ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة – وهم في أمس الحاجة إليها – ليسا جريمة.

وتابع أن يجب التحقيق في التقارير المقلقة عن سوء المعاملة الشديدة التي تعرض لها أبو كشك ودي أفيلا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما دعا الخيطان إلى إنهاء استخدام إسرائيل للاعتقال التعسفي وقوانين الإرهاب ذات التعريف الغامض والفضفاض، وتتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأردف أن على إسرائيل كذلك أن تنهي حصارها على غزة، وأن تسمح وتسهّل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بكميات كافية.

والأحد، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان (جنوب) اعتقال أفيلا وأبو كشك، من أسطول الصمود العالمي، ليومين إضافيين، عقب احتجازهما الخميس. وأمس الثلاثاء، قال مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل، الذي يدافع عن أبو كشك وأفيلا، في بيان وصل الأناضول إن محكمة الصلح في عسقلان وافقت على طلب الدولة بتمديد احتجاز الناشطين الإنسانيين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لستة أيام إضافية، حتى الأحد 10 مايو/ أيار 2026.

وخلال جلسة استماع للمحكمة، فندت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما من مركز عدالة الادعاءات الإسرائيلية بحق الناشطين، مؤكدتين بطلانها وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازهما. وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن أسطول الصمود. وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، بينما أبحرت بقية القوارب نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ أسطول الصمود العالمي، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدى عامين، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في غزة، حيث يواصل السكان المعاناة من نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الأساسية. كما أكدت تقارير حقوقية أن القوات الإسرائيلية استهدفت بشكل متكرر المرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما زاد من معاناة السكان.

وفي السياق نفسه، دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشددة على أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب. كما دعا عدد من الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، معتبرين أن استمرار الحصار غير مقبول.

وفي الوقت نفسه، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في غزة أصبح كارثيا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، مما يعرض حياتهم للخطر. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني أكثر من 90% من السكان من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.

وفي سياق متصل، أكد مركز عدالة أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الناشطين في أسطول الصمود العالمي تأتي في إطار سياسة النظام الإسرائيلي المستمرة في قمع أي محاولة لدعم الشعب الفلسطيني. كما دعا المركز إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وفي الختام، أكد الخبير القانوني في مركز عدالة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة في قمع أي محاولة لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.





