مفهوم "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان: استراتيجية أمان لبنان وإسرائيل بين القلعة وشقيف

تُعيد الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل إحياء فكرة "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، حيث يسيطر الجيش اللبناني حصراً على المنطقة ويُضمن عدم وجود عناصر "حزب الله"، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية. يسلط المقال الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للقلعة والشقيف، وتطورات القتال الأخيرة، وتداعياتها على أمن السكان والبلدات المحيطة.

إنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل أتى بمفهوم جديد يتمثّل في إنشاء ما يطلق عليه " المناطق التجريبية " في الجزء الجنوبي من لبنان ، حيث تتولى القوات ال لبنان ية سيطرة حصرية على هذه المناطق وتضمن عدم تواجد عناصر " حزب الله " داخلها، مقابل انسحاب الجيش ال إسرائيل ي منها.

وقد صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الحكومة اللبنانية اقترحت أن يبدأ التجربة في بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، بالإضافة إلى محالتي يحمر وقلعة الشقيف، مستندةً إلى الرمزية الجغرافية للمنطقة والقرب من مدينة النبطية. وتُعدّ هذه المنطقة، التي ستصبح ضمن المنطقة التجريبية، ذات أهمية استراتيجية بالغة من الناحية الأمنية، إذ تمثّل اختباراً لحماية البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، كما تُعطي لبنان فرصة لتقليل التهديدات التي يفرضها وجود الجيش الإسرائيلي على مشارف مدينة النبطية ومحيطها.

تشهد القلعة الأثرية للشقيف، التي لطالما كانت مركزاً للمعارك منذ اجتياح عام 1982، توترات عسكرية متصاعدة، إذ أعلنت المصادر الإسرائيلية عن تقدم عسكري في الأيام الأخيرة، حيث سيطرت على أجزاء واسعة من زوطر الشرقية وحمّر، وتقدمت نحو قلعة الشقيف قبل أن تتعرض لهجمات صاروخية ومسيرات مفخخة من قبل "حزب الله". وأفادت المصادر الأمنية اللبنانية أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير في مناطق بحمّر وزوطر، إلا أن هذه القنابل لم تُثبت وجود أي هدف عسكري حقيقي.

وتظل المرتفعات التي يسيطر عليها الطرفان عقدة جيوسياسية حاسمة، إذ تتيح للمتحكم فيها مراقبة خطوط الإمداد والتحكم في حراك الجيوش على ضفاف نهر الليطاني، وعلى طرق النبطية‑مرجعيون الحيوية، بالإضافة إلى ضواحي مدينة النبطية التي تبعد مسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات. من جانبها، ترى لبنان أن سحب القوات الإسرائيلية من هذه المرتفعات يفضي إلى عودة السكان إلى القرى المتضررة وضمان عدم توجّه هجمات جديدة إلى مدينة النبطية وضواحيها.

وتؤكد المصادر في جنوب لبنان أن الاتفاق على "المنطقة التجريبية" يعني أن تكون المنطقة منزوعة السلاح تماماً وتحت سيطرة الجيش اللبناني فقط، مع احتمال توسيع نطاق التجربة إلى مناطق أخرى شمال الخط الأصفر في حال نجاح الخطة. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن القلعة تشكّل نقطة مراقبة استراتيجية تسمح لها بالإشراف على المستوطنات الإسرائيلية في الجنوب وعلى المواقع العسكرية في شمال لبنان، ما يجعلها لا ترغب في التخلي عنها دون ضمانات أمنية صرامة.

في ظل هذه المستجدات، يبقى مستقبل المنطقة التجريبية غير مؤكد، وتستمر المفاوضات بين الطرفين لتحديد آليات التنفيذ وضمان استقرار أمني طويل الأمد في جنوب لبنان





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