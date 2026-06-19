مفتي سوري يحث على تسريع العدالة الانتقالية ويحذر من الانتقام الفردي amidst احتجاجات شعبية

في ظل احتجاجات شعبية متصاعدة في عدة مناطق سورية تطالب بمحاسبة المتورطين في انتتهاكات سابقة، دعا مفتي سوري إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية مع التأكيد على مشروعية الاحتجاجات السلمية، محذراً في الوقت نفسه من أي تجاوزات أو أعمال انتقام فردي قد تهدد الاستقرار المجتمعي.

فيALLY تصاعد حالة التوتر التي تشهدها عدد من المناطق السورية على خلفية احتجاجات متفرقة تطالب بتسريع مسار العدالة الانتقالية و محاسبة المتورطين في انتهاكات سابقة، دعا مفتي سوري عام في كلمة مصورة نشرت اليوم الجمعة، شدد الرفاعي على أن الاحتجاجات السلمية التي ترفع مطالب العدالة والمحاسبة تبقى مشروعة ومقبولة ما دامت منضبطة ولا تخرج عن الإطار السلمي، لكنه حذر في المقابل من أن أي تجاوز أو أعمال انتقام فردي قد تفتح الباب أمام اضطرابات أوسع تهدد الاستقرار المجتمعي .

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه عدة مدن سورية حراكاً شعبياً متصاعداً، تخللته تجمعات واحتجاجات رفعت شعارات تطالب بالإسراع في تطبيق. وبحسب مشاهدات ميدانية وتقارير محلية، امتدت التحركات إلى أكثر من محافظة، من بينها إدلب وحلب وريف دمشق ودمشق، حيث تركزت بعض التظاهرات في أحياء سكنية وبلدات مختلفة، وسط أجواء من التوتر والاحتقان الشعبي.

المفتي السوري دعا في كلمته الحكومة إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية، مؤكداً أن إنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين يمثلان ركيزة أساسية لتهدئة الشارع وامتصاص حالة الغضب المتصاعدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الرسمية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات بحق عدد من المشتبه بهم، وهو ما وصفه بأنه خطوة تسهم في تهدئة النفوس. كما دعا إلى الفصل بين المطالب الشعبية المشروعة وبين أي دعوات للانتقام أو التحريض، محذراً من أن الانزلاق نحو تصرفات فردية قد يهدد السلم الأهلي ويعمّق الانقسامات داخل المجتمع السوري.

وفي المقابل، شددت الحكومة السورية على أن ملف الانتهاكات السابقة يخضع لإجراءات قضائية وأمنية متسارعة، مؤكدة أن العدالة الانتقالية ستبقى المسار الأساسي لمعالجة هذا الملف دون السماح بأي تجاوزات أو عقاب خارج القانون





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العدالة الانتقالية الاحتجاجات السورية المفتي السوري محاسبة المتورطين الاستقرار المجتمعي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير خارجية أرض الصومال: ليس لدينا حدود للتعاون العسكري مع إسرائيلصرح وزير خارجية إقليم أرض الصومال الانفصالي بتفاؤل حيال التعاون العسكري مع إسرائيل، في أعقاب زيارة رئيس الإقليم إلى تل أبيب وافتتاح ممثلية دبلوماسية في القدس المحتلة، ووقع مذكرة تفاهم مع إسرائيل، amidst انتقادات عربية وإسلامية.

Read more »

مغادرة طائرة "إير فورس وان" القديمة بعد 35 عاماً من الخدمة مع تدشين طائرة قطرية معدلةغادرت طائرة بوينغ 747-200 المعدلة والمعروفة باسم "إير فورس وان" قاعدة Andrews المشتركة صباح الخميس بعد هبوطها قرب واشنطن، في مشهد يرمز لنهاية حقبة وبداية أخرى. أعلن مسؤولو البيت الأبيض عبر منصة إكس عن وداع هذه الطائرة الأيقونية التي خدمت الرؤساء الأمريكيين طيلة ثلاثة عقود، وصاحبت ترامب في رحلته الأخيرة إلى أوروبا. تأتي هذه الخطوة amidst جدل حول هدية طائرة بوينغ 757 الفاخرة من الحكومة القطرية، التي خضعت لتعديلات جوهرية لتحل محل الطائرة القديمة، مع انتقادات أمنية وسياسية، واستعادة نمط ألوان أحمر وأبيض وذهبي فضلاً عن تاريخ حافل من الرحلات الرئاسية حول العالم.

Read more »