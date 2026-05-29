مفاوضات أمريكية إيرانية تتعقد بسبب أموال محتجزة ويورانيوم مخصب

تتناول هذه المقالة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي، مع التركيز على النقاط العالقة مثل تحرير الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر способات التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى التطورات العسكرية والاقتصادية التي ترافق المفاوضات.

تتواصل ال مفاوضات بين الولايات المتحدة و إيران للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي، حيث لا تزال بعض النقاط العالقة تحول دون إبرامه. ومن أبرز هذه النقاط قضية الأموال ال إيران ية المحتجزة في قطر، والمقدرة بـ6 مليارات دولار، والتي كانت جزءاً من صفقة تبادل أسرى عام 2023.

بحسب تقرير صحيفة واشنطن بوست، فإن هذه الأموال لن تُدفع مباشرة إلى إيران، بل ستُستخدم في الأغراض الإنسانية من شراء مواد غذائية وإمدادات طبية تُرسل إلى إيران، على أن يتم صرفها تدريجياً مرتبطاً باستيفاء إيران لشروط محددة، منها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وإزالة الألغام منه. إضافة إلى ذلك، تركز المفاوضات على مصير approximately 1000 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن المواد النووية ستُستخرج من قبل الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تُدمر. لكن ترامب استبعد علناً شحن اليورانيوم إلى روسيا أو الصين، بينما أشار مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية تملك دول أخرى مثل باكستان أو تركيا لليورانيوم أو تخفيفه وحركه داخل إيران. كما تم الكشف عن أن كازاخستان أبدت استعدادها لتلقي اليورانيوم المخصب، وفق ما ذكره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

على الصعيد político والعسكري، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من تنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن الإيرانية التي تزرع ألغاماً في مضيق هرمز، في إطار دفاع عن النفس. في المقابل، أكدت إيران أن المضيق خاضع لتدابير خاصة بها وهي مغلق أمام السفن العسكرية المعادية. كما أن تصريحات ترامب بشأن الاتفاق أثرت على أسواق النفط، حيث سجلت خسائر بنسبة 2.6% في أسعار النفط العالمية يوم الجمعة.

في تطورات أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بإيران بقيمة約 مليار دولار، في إطار زيادة الضغوط الاقتصادية. كما أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أجبرت 115 سفينة تجارية على تغيير مسارها لقطع أي اتصال تجاري مع إيران. في الوقت ذاته، حذرت إيران من أن الرئيس الأمريكي يجب أن يدرك أن طهران هي "الطرف المنتصر في الميدان" وهي التي تحدد الشروط، وفق ما صرح به رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي.

أما على المستوى الإعلامي، فقد نشرت القنصلية الإيرانية في حيدر آباد الهندية مقطع فيديو على منصة "إكس" تزعم فيه أن الولايات المتحدة تعرضت للخديعة بقصف طائرات وهمية في إيران. وفي سياق متصل، نفت وكالة "فارس" الإيرانية الادعاءات حول وجود اتفاق محتمل مع إيران. كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن التزام بلاده بالتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

على صعيد التطورات السياسية، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي،其中包括 نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمناقشة التفاصيل النهائية. وصرح ترامب بأنه على وشك اتخاذ "قرار نهائي"، معتبراً التخلص من "الغبار النووي الإيراني" خطاً أحمر. لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد اجتماعه مع مسؤولي الاستخبارات.

كشفت مصادر مطلعة أن عملية السلام تعقدت بسبب اختفاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي يُقال إنه مختبئ خوفاً من الاغتيال، مما يتطلب عمليات نقل رسائل معقدة. ورغم التعقيدات، لا يزال يُعتقد أن حل النقاط النهائية ممكن في غضون أيام وليس أسابيع، بينما تبقى العديد من عناصر المرحلة الثانية من عملية السلام غير محسومة، خاصة كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب.

وأرسى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد إيران التفاوضي، موقف إيران في رسالة من ثلاث نقاط حول التفاوض مع الولايات المتحدة





