تستمر الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. يسعى الوفد اللبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، بينما ت-link إسرائيل الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. في العراق، تأييد فصائل لحصر السلاح بيد الدولة. وفي سوريا، اعتقال إسرائيلي لشاب في القنيطرة وزيارة أممية لفلاحي المنطقة.

تواصل الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أميركية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم الحديث عن تفاهمات لوقف إطلاق النار.

يسعى الوفد اللبناني إلى جعل تثبيت وقف إطلاق النار أولوية قبل مناقشة الملفات الأخرى، مع طلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في المقابل، ت-link إسرائيل أي انسحاب ببدء عملية نزع سلاح حزب الله، وترفع من سقف مطالبها بترتيبات أمنية مباشرة. وخلال المفاوضات، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية والبرية، مما يناقض التصريحات الأميركية عن التوصل إلى تفاهم لوقف متبادل للهجمات.

وقد التزم حزب الله بحصر عملياته داخل الأراضي اللبنانية، وأكد نائب رئيس مجلسه السياسي محمود قماطي موافقته على وقف شامل لإطلاق النار، رافضاً ربط وقف استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بوقف استهداف المستوطنات الإسرائيلية، محذراً من الرد على أي اعتداء جديد. وفي السياق العراقي، تزايد تأييد فصائل عراقية،ibly موالية لإيران، لفكرة حصر السلاح بيد الدولة، بعد أن حصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تفويض سياسي من "الإطار التنسيقي" لتنفيذ إجراءات استقرار.

وأعلن فصيلان هما "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" انفصالهما عن الحشد الشعبي والبدأ في إجراءات حصر السلاح، مع تشكيل لجنة لاستكمال المتطلبات.auvrier القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوشوا هاريس، هذه الخطوة بأنها "خطوة نوعية" لتعزيز سيادة العراق. أما على الجبهة السورية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً سورياً في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، خلال توغل جديد.

وفي الوقت نفسه، استمع وفد أممي إلى مطالب فلاحي القنيطرة لتسهيل وصولهم إلى حقولهم، في ظل التجاوزات الإسرائيلية المستمرة التي تعرقل عملهم. وتشكل هذه التطورات جزءاً من مشهد إقليمي متوتر، حيث تسود الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في عدة جبهات





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