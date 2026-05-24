مفاوضات أمريكية إيرانية مكثفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة وفتح مضيق هرمز

تقرير مفصل حول مساعي الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى مذكرة تفاهم مبدئية تشمل وقف إطلاق النار، رفع جزئي للعقوبات، وتعهدات نووية لضمان استقرار المنطقة.

تشهد الساحة الدولية في الوقت الراهن تحركات دبلوماسية مكثفة ومسارات تفاوضية معقدة تهدف إلى جسر الهوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، في محاولة لإنهاء حالة التصعيد العسكري والسياسي التي خيمت على المنطقة.

وعلى الرغم من أن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو الآن أكبر مما كانت عليه في الفترات السابقة، إلا أن هذا المسار لا يزال محفوفا بمخاطر كبيرة وبحسابات استراتيجية دقيقة قد تؤدي إلى تعثر المفاوضات في لحظاتها الأخيرة. وقد عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الحالة من الحذر في تصريحاته الأخيرة، حيث أكد توجيهه لممثليه بضرورة عدم التسرع في إبرام أي تسوية نهائية، مشيرا إلى أن عامل الوقت يعمل لصالح واشنطن، وأن الحصار الاقتصادي سيبقى مفروضا وبقوة حتى يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب ومعتمد وموقع رسميا من الطرفين.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن هناك تفاوضا متقدما على تفاصيل الاتفاق، والتي من شأنها أن تضمن إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي، وهو ما يعكس الرغبة الأمريكية في تأمين تدفقات الطاقة العالمية. وقد سبقت هذه التصريحات جولات من الاتصالات المكثفة أجراها الرئيس الأمريكي مع مجموعة من القادة الإقليميين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى إسرائيل، لضمان وجود تنسيق إقليمي حول أي تسوية محتملة.

أما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمسارات الإجرائية لهذا الاتفاق المرتقب، فإن التقارير الواردة من مصادر إعلامية أمريكية وإيرانية توضح أن الطرفين لا يسعيان في المرحلة الراهنة إلى إبرام معاهدة شاملة ونهائية، بل يركزان على صياغة مذكرة تفاهم مبدئية تكون بمثابة تمهيد لمفاوضات أوسع وأكثر تفصيلاً قد تمتد لفترة تتراوح بين ثلاثين إلى ستين يوما. وبحسب هذه الصيغة المقترحة، سيعلن الطرفان تمديد وقف إطلاق النار، على أن تبدأ بعدها مناقشات معمقة حول الملفات الأكثر تعقيدا.

وبحسب تسريبات من مسؤولين أمريكيين، فإن الاتفاق يتضمن نقاطا جوهرية، أبرزها التزام إيران بالسماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز بسلاسة تامة دون فرض أي رسوم عبور، مع التعهد بإزالة كافة الألغام البحرية التي تم زرعها في الممر الملاحي. وفي المقابل، تلتزم الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وتعليق جزء من العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني، مما يمنح طهران متنفسا اقتصاديا مؤقتا.

كما تتضمن البنود المتداولة تقديم إيران تعهدات صريحة بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وفتح باب التفاوض حول برنامج تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات المالية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع بقاء القوات الأمريكية في المنطقة خلال فترة الستين يوما كضمانة أمنية قبل الانسحاب في حال التوصل لاتفاق نهائي. من الجانب الإيراني، أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن رفع العقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسودة الاتفاق، مشيرا إلى رغبة طهران في إنهاء كافة جبهات الحرب، بما في ذلك الوضع في لبنان.

كما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على استعداد بلاده لطمأنة المجتمع الدولي بشأن عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، محملا النظام الإسرائيلي مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المفاوضين الإيرانيين لن يقبلوا بأي تنازلات تمس بكرامة البلاد. وفي هذا الإطار، برز الدور الباكستاني كوسيط محوري، حيث قام قائد الجيش عاصم منير بزيارة طهران وعقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات الإيرانية لتقريب وجهات النظر.

ومع ذلك، لا يزال الطريق نحو الاتفاق يواجه عقبات داخلية في واشنطن، حيث يعارض الجمهوريون المتشددون في الكونغرس أي رفع للعقوبات دون ضمانات صارمة، بينما يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشككا عميقا تجاه هذه التسوية، بل ويحث الإدارة الأمريكية على تبني خيارات عسكرية بدلا من الدبلوماسية. إن هذا التجاذب بين الرغبة في الاستقرار والمخاوف الأمنية يجعل من الاتفاق الأمريكي الإيراني اختبارا حقيقيا لقدرة الدبلوماسية على إنهاء صراع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، وسط تطلعات عالمية لضمان أمن الطاقة واستقرار الممرات الملاحية الدولية





