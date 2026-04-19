مفاوضات أمريكا وإيران: مسار طويل ومعقد بعيد عن اتفاق نهائي

نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، المحادثات بين واشنطن وطهران ليست صفقة بسيطة، بل عملية متعددة المراحل تتضمن خطوات متبادلة في ملفي العقوبات والبرنامج النووي. تشير التقارير إلى وجود فجوة كبيرة بين مطالب الطرفين، في ظل تأكيد إيران على قدرتها على الصمود ورفض فرض الأمن من الخارج.

لا تزال المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة و إيران بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً لما نقله دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى مشارك في مسار الوساطة.

وأوضح الدبلوماسي أن العملية التفاوضية معقدة ومتعددة المراحل، ولا يمكن اختصارها في خطوة واحدة، بل تتطلب خطوات متبادلة تشمل الجوانب المتعلقة بالعقوبات والإجراءات النووية التقنية.

أشار الدبلوماسيون إلى أن الحرب المستمرة قد أسهمت في تعزيز موقف طهران، وإبراز قدرتها على الصمود أمام الضغوط العسكرية والاقتصادية، مما يجعل المطالب الأمريكية بالتخلي الكامل عن قدرات إيران الصاروخية أمراً غير واقعي في ظل غياب حزمة شاملة من الضمانات الأمنية.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الخطوط الحمراء التي تضعها واشنطن في هذه المفاوضات تتضمن الإنهاء الكامل لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت الرئيسية المخصصة للتخصيب، بالإضافة إلى استعادة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.

تدل هذه المتطلبات على وجود فجوة كبيرة بين السقوف التفاوضية للطرفين، مما يشير إلى صعوبة تحقيق اختراق سريع.

في غضون ذلك، أدلى علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، بتصريحات مهمة عبر منصة 'إكس'، مؤكداً أن 'عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى'، في إشارة إلى تغير موازين القوى الإقليمية والدولية وابتعاد العالم عن نظام القطب الواحد.

كما أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، سيد مجيد موسوي، أن 'العدو، على عكس إيران، لم يتمكن من إعادة بناء ذخائره خلال فترة الهدنة'. هذا التصريح يسلط الضوء على قدرة إيران على الصمود وإعادة التزود بالعتاد، حتى في ظل ظروف اقتصادية وعسكرية صعبة.

وفي تطور آخر، أشارت تقارير إعلامية إلى وجود استياء وغضب كبيرين في أوساط قيادات الحرس الثوري الإيراني عقب إعلان وزير الخارجية عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز دون التنسيق المسبق مع هذه القيادات. هذا الاختلاف في وجهات النظر داخل المؤسسة الإيرانية قد يعكس توترات داخلية حول إدارة الأزمات الاستراتيجية.

وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة الهدنة المحددة بـ14 يوماً، يبدو أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط يواجه تحديات جدية، حيث تتمسك الأطراف المتنازعة بشروطها، رغم تلميحات واشنطن إلى إمكانية حدوث 'انفراجة' مرتقبة.

وفي هذا السياق، تستعد إسرائيل لاحتمال انهيار مفاجئ لهذه الهدنة، مما يزيد من حالة عدم اليقين والتوتر في المنطقة





