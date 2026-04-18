مفاوضات أمريكية إيرانية وشيكة في إسلام آباد وسط تفاؤل حذر وتطورات إقليمية

تتجه الأنظار نحو العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث من المتوقع استئناف المفاوضات بين وفدي إيران والولايات المتحدة الاثنين، وسط تصريحات أمريكية عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام. تتزامن هذه المحادثات مع مؤشرات على تهيئة مناخ إقليمي أكثر هدوءاً، رغم عمق الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة.

يستعد المسؤولون الإيرانيون لاستئناف المفاوضات الحاسمة مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، حيث من المتوقع أن يصل المفاوضون إلى المدينة يوم الأحد، وأن تبدأ الجولة الجديدة من المحادثات يوم الاثنين. تأتي هذه الخطوة في وقت أبدى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً لافتاً، حيث صرح في مقابلات صحفية حديثة مع "بلومبرغ" و"أكسيوس" بقرب التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران "خلال يوم أو يومين".

وأكد ترامب أن معظم النقاط الرئيسية التي شكلت محور المفاوضات قد تم حسمها، وأن اجتماعات جديدة مرجحة بنهاية الأسبوع، مما يشير إلى تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي. من جهته، أشاد سفير إيران لدى باكستان، رضا أميري مقدم، بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية "لإعطاء الدبلوماسية فرصة". وأشار المقدم إلى أن استئناف المحادثات يتزامن مع تطورات إقليمية إيجابية، مثل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وإعادة فتح إيران لمضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. هذه التطورات، في رأيه، تساهم في تهيئة مناخ إقليمي أكثر هدوءاً واستقراراً، مما يعزز فرص دفع مسار التسوية بين طهران وواشنطن. تذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في إسلام آباد بتاريخ 11 أبريل/نيسان، قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي. رغم الأجواء الجدية التي سادت تلك الجولة والرغبة المعلنة في استثمار وقف إطلاق النار الإقليمي لفتح مسار سياسي، إلا أن عمق الخلاف بين الجانبين كان واضحاً. تركزت المناقشات آنذاك على ملفات جوهرية، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، فضلاً عن أمن الملاحة في مضيق هرمز. استخدم كل طرف أوراق ضغط لتعزيز موقفه؛ حيث شددت طهران على أهمية المضيق الاستراتيجية وحقها في تخصيب اليورانيوم، بينما ربطت واشنطن أي تقدم محتمل بضمانات نووية وأمنية أوسع نطاقاً. وفقاً لمسؤولين مطلعين، فقد أبلغت إيران الوسطاء بأنها ستستمر في تطبيق قيود على عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز، وأنها ستواصل فرض رسوم عبور على الملاحة خلال الفترة المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا الإعلان في سياق تزايد التوتر والقلق بشأن حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. في سياق متصل، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أن أبرز ما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من هذا الحلف هو الاعتماد على الذات بدلاً من الاتكال على الحلفاء. هذا التصريح يعكس توجهاً أمريكياً يسعى نحو تعزيز الاستقلالية في السياسات الخارجية والأمنية. وفي تصريح سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر السبت أن المفاوضات مع إيران شارفت على الانتهاء، وأن الولايات المتحدة ستحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية. كما صرح ترامب لشبكة "سي بي إس" بأن إيران وافقت على وقف دعمها لكل من حزب الله وحركة حماس، وهي نقطة تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة. على الصعيد الدبلوماسي العربي، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي تطور لافت، نفت إيران صحة موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك غداة التصريحات المتفائلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الموضوع، الذي يعد محور الخلاف العميق بين الجانبين. هذا النفي الإيراني يثير تساؤلات حول مدى التقدم الفعلي المحرز في المفاوضات ومدى دقة التصريحات الأمريكية.





