مفاوضات أمريكية-إيرانية في باكستان: هل تنجح جهود السلام لإنهاء الحرب؟

تشهد إسلام آباد مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الذي طال أمده. يتضمن جدول الأعمال شروطًا إيرانية لرفع العقوبات ووقف إطلاق النار، وسط ترقب دولي وتحركات أمنية مكثفة.

تعقد اليوم السبت في العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد مفاوضات أمريكية إيران ية حساسة تهدف إلى إنهاء الحرب التي اشتعلت بينهما على مدى ستة أسابيع. وأفادت مصادر متعددة بأن هذه ال مفاوضات ، التي تعقد في ظل توترات إقليمية متصاعدة وتدخلات دولية معقدة، قد تشهد تحولاً جذرياً في مسار الصراع.

ووفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية، فإن المفاوضات قد تبدأ مساء اليوم السبت، في حال تم الوفاء بالشروط الإيرانية، والتي تتضمن رفع الحظر عن الأصول الإيرانية ووقف إطلاق النار في لبنان، وذلك على الرغم من التوقعات الأولية التي أشارت إلى إمكانية استمرارها لعدة أيام. وقد وصل الوفد الأمريكي رفيع المستوى بقيادة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، ومعه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إسلام آباد صباح اليوم. وكان في استقبالهم نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار. في المقابل، وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى باكستان أمس الجمعة. وقد صرح قاليباف، عبر منصة إكس، بأن واشنطن وافقت مسبقاً على رفع الحظر عن الأصول الإيرانية وعلى وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً على أن المحادثات لن تبدأ قبل الوفاء بهذه التعهدات. ووفقاً لوكالة فارس الإيرانية، التقى الفريق الإيراني المفاوض اليوم السبت مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن تنخرط الولايات المتحدة وإيران بشكل بناء في هذه المحادثات، مؤكداً على رغبة باكستان في تسهيل التوصل إلى حل مستدام للصراع. وفي بيان للخارجية الباكستانية، تم التأكيد على رغبة إسلام أباد في مواصلة جهودها لتسهيل التوصل إلى حل دائم ومستدام للنزاع. وقد فرضت إسلام أباد إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاقاً غير مسبوق وتواجداً مكثفاً للقوات الأمنية في الشوارع، وذلك تحضيراً لهذه المحادثات التي وصفها رئيس الوزراء الباكستاني بأنها 'حاسمة'.\تأتي هذه المفاوضات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مما أدى إلى توقف الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران. لكن استمرار إسرائيل في قصف لبنان أثار غضب طهران، مما ألقى بظلال من الشك على فرص التوصل إلى اتفاق دائم. وقد كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن تفاصيل حاسمة قبيل لقاء الوفد الإيراني برئيس وزراء باكستان، مشيرة إلى رسالة إيرانية وجهت إلى واشنطن قبيل المفاوضات. كما أشارت إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اصطحب معه على متن طائرته صوراً لأطفال قتلوا في القصف الأمريكي. في سياق متصل، تساءل الضابط في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس عن سبب غياب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن طاولة المفاوضات. وتتزايد التكهنات حول مدى جدية الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، خاصة مع استمرار الطرفين في تعزيز قواتهما في المنطقة. وقد ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة تواصل حشد قوات إضافية حول إيران، بينما تسعى طهران إلى استعادة قدراتها الصاروخية. وفي هذا الصدد، كتب بغدان ستيبوفوي ويوليا ليونوفا في 'إزفيستيا' أن موقف الأمريكيين من إسرائيل يتدهور بعد توريطهم في الحرب مع إيران، الأمر الذي قد يؤثر على مسار المفاوضات. كما أن الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تبطل الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعقد الجهود الدبلوماسية.\تشير التطورات الأخيرة إلى أن المفاوضات في إسلام آباد ستكون معقدة وحساسة للغاية. فقد بدأت المحادثات الليلة بصلاحيات مطلقة لوفد طهران، مما يعكس مدى الثقة التي توليها إيران لفريقها التفاوضي. وفي المقابل، نفت الولايات المتحدة تقارير عن تجميد الأصول الإيرانية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى التزام واشنطن بالشروط الإيرانية. ويتوقع المحللون أن تكون هذه المفاوضات بمثابة اختبار حقيقي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وستحدد إلى حد كبير مستقبل المنطقة. كما أن غياب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن المفاوضات يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى حلول دبلوماسية. وتترقب الأطراف المعنية ما ستسفر عنه هذه المحادثات، وسط توقعات متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي طويل الأجل، في ظل شكوك إسرائيلية حول هشاشة التهدئة الحالية. إن نجاح هذه المفاوضات أو فشلها سيؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية. ويتوقف الكثير على مدى استعداد الطرفين للتنازل والتوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف. وتعد باكستان، التي تستضيف هذه المفاوضات، حجر الزاوية في هذه العملية، حيث تلعب دور الوسيط وتسعى جاهدة لتسهيل الحوار بين الجانبين





مفاوضات إيران الولايات المتحدة باكستان الحرب السلام العقوبات وقف إطلاق النار إسلام آباد

