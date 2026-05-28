مفاوضات واشنطن وطهران: صراع المصالح ورهانات المستقبل

تكشف التصريحات الأمريكية والإيرانية عن محادثات سرية تتعلق بالملف النووي والمنطقة. ترمب يريد اتفاقاً جديداً يتخطى أخطاء 2015، بينما إيران تسعى لرفع العقوبات دون التنازل عن سيادتها. الشروط الأمريكية تتركز على ثلاثة محاور: النووي والمالي، الملاحة في هرمز، والنفوذ الإقليمي. إيران ترد برفض أي التنازل عن خطوطها الحمراء، وتطالب بالإفراج الف عن الأموال المجمدة. تحليل: قد تسفر المفاوضات عن صفقة مرحلية تبادل خطوات محدودة لتجنب المواجهة الشاملة.

تخفي الأحداث الجارية خلف الكواليس مفاوضات بين واشنطن وطهران تكشف عن حاجة مشتركة للخروج من الأزمة. كل طرف يدرك التكاليف الباهظة لاستمرار الجمود: إيران تعاني من ضغوط اقتصادية حادة، والإدارة الأمريكية تتحمل أعباء سياسية واقتصادية من الخيارات العسكرية.

هذا الواقع يدفع toward الحوار رغم التوترات. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر عن رغبته في تحقيق اتفاق جديد يختلف عن صفقة 2015، مع الإبقاء على خيار الضغط العسكري كوسيلة ضغط. الشروط الأمريكية واضحة وتتمحور حول ثلاثة محاور: أولاً، قيود نووية ومالية صارمة مع رفض أي تخفيف جزئي للعقوبات. ثانياً، ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإخراج إيران من هيمنتها على الممر المائي.

ثالثاً، تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة عبر تقييد دعم الفصائل الموالية لها. يتهم ترمب إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي ويحذر من أن أي اتفاق لا يتضمن هذه المحاور سيكون مشابهاً لاتفاق 2015 من حيث النتائج. من جانبها، ترفض طهران التنازل عن خطوطها الحمراء المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وسيادة مضيق هرمز. وهي تطالب بالإفراج الف عن الأرصدة المجمدة وتمديد المفاوضات النووية بدون التزامات مسبقة.

تشير التطورات إلى احتمال تبني تكتيك المراحل، حيث يتم تبادل خطوات محدودة: إيران تخفيف Constraints على موانئها، وتتراجع عن تهديد الملاحة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات وإطلاق部分 من الأرصدة المجمدة. هذا النهج يخدم الطرفين: يثبت فاعلية الضغط الاقتصادي الأمريكي، ويعطي إيران مهلة لتحسين وضعها. الصراع يقف بين نجاح التهديد في تحقيق صفقة شاملة، أو الوصول إلى تسوية عادية لا تحقق تغييراً جوهرياً





