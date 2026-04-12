مفاوضات أمريكية إيرانية في إسلام آباد: آمال وتحديات

تشهد إسلام آباد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال بتخفيف التوتر في المنطقة وتحديات كبيرة تواجه الجانبين. يتناول التقرير تفاصيل المحادثات، ومواقف الأطراف، والتحديات التي تواجهها.

أفادت وكالة MS NOW مساء اليوم السبت نقلاً عن عضو بالوفد ال إيران ي في إسلام آباد ، أن ال مفاوضات مع الولايات المتحدة سارت بشكل جيد حتى الآن.وفي التفاصيل، نقلت MS NOW عن دبلوماسي أجنبي داخل طهران، قريب من المحادثات الجارية في إسلام آباد ، قوله إن ال إيران يين يشعرون وكأن لديهم اليد العليا.

أفادت وكالة MS NOW مساء اليوم السبت نقلاً عن عضو بالوفد الإيراني في إسلام آباد، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة سارت بشكل جيد حتى الآن.<\/p>

وفي التفاصيل، نقلت MS NOW عن دبلوماسي أجنبي داخل طهران، قريب من المحادثات الجارية في إسلام آباد، قوله إن الإيرانيين يشعرون وكأن لديهم اليد العليا. هذه المفاوضات التي تجري في باكستان تشكل منعطفاً هاماً في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد سنوات من التوتر والعداء. يمثل هذا اللقاء فرصة نادرة لاستكشاف سبل جديدة للتواصل والتوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية. وقد أعرب الكثيرون عن أملهم في أن تؤدي هذه المحادثات إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الاستقرار.<\/p>

هذا ويقود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي على هذا المستوى الرفيع من الاجتماعات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لأول مرة منذ عام 1979، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المفاوضات. بدأت المحادثات الثلاثية المباشرة بعد أن التقى الخصمان المتحاربان بشكل منفصل (كل على حدة) مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي برز كوسيط رئيسي بين الجانبين، حسبما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ MS NOW. يمثل اختيار باكستان كوسيط، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها، اعترافاً بدورها المحوري في المنطقة وقدرتها على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات.<\/p>

كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أكد في البداية أن بلاده لن تتفاوض ما لم يتم أولاً تحقيق إجراءين رئيسيين - وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية الخاضعة لعقوبات شديدة. هذا الشرط يعكس الأولوية القصوى التي توليها إيران لأمن حلفائها في المنطقة، بالإضافة إلى سعيها لاستعادة سيطرتها على مواردها المالية. من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع News Nation بأنه لا يملك أي فكرة عن كيفية تقدم هذه المفاوضات الحساسة، لكنه أوضح أنه يتوقع أن تفتح إيران مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الشحن البحري في مستقبل غير بعيد.<\/p>

تصريحات ترامب تعكس وجهة النظر الأمريكية بشأن أهمية حرية الملاحة في المضيق، بالإضافة إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين. وتسعى إيران إلى الاحتفاظ بالسيادة على المضيق، ولديها خطط لفرض رسوم مرتفعة على ناقلات النفط مقابل المرور الآمن. هذا الموقف الإيراني يعكس تصميمها على حماية مصالحها السيادية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة للعقوبات الاقتصادية.<\/p>

ويتفق الخبراء في الشؤون الإيرانية على أن الإيرانيين واثقون من أنفسهم، لكن توقعاتهم منخفضة. قالت نيكول غرايفسكي، الأستاذة المساعدة في معهد العلوم السياسية في باريس والزميلة في مركز بلفر بكلية كينيدي في هارفارد، لـ MS NOW إن الوفد الإيراني سعيد بأن فانس يقود المحادثات لأنهم يرونه معارضا للحروب الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضافت: إيران لا تتوقع الكثير لكنها راضية عن فانس، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني يتعرض لضغوط لتأمين اتفاق بشأن هجمات إسرائيل على لبنان، وأن قاليباف، القائد السابق لقوات الصواريخ الإيرانية، من غير المرجح أن يوافق على تقليص ترسانة إيران الصاروخية، وهذا الأمر يشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.<\/p>

إن هذا التحليل المتعمق لتفاصيل المفاوضات يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجه كلا الجانبين في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب ضد إيران لم تنته بعد، مؤكدا أن لدى إسرائيل المزيد من الأهداف التي ستتعامل معها لاحقا. هذا التصريح يعكس المخاوف الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى التوتر المستمر بين البلدين.<\/p>

مسؤول إسرائيلي: الهدنة هشة وتل أبيب تضغط على واشنطن للحصول على ضمان للعمل بحرية مستقبلا في إيران. يؤكد هذا التصريح على حالة عدم اليقين التي تحيط بالمفاوضات، بالإضافة إلى القلق الإسرائيلي بشأن النتائج المحتملة للمحادثات. أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن تل أبيب تستعد للعودة إلى الحرب إذا فشلت المحادثات الجارية في باكستان بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اتفاق الهدنة هش للغاية والتشاؤم أكبر.<\/p>

إعلان فرنسا استعدادها للمساهمة في أمن الملاحة في مضيق هرمز يعكس قلق المجتمع الدولي بشأن استقرار المنطقة وأهمية الحفاظ على حرية الملاحة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا مستعدة للمساهمة في الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، في تصريح له عقب محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.<\/p>

تأكيد الرئيس الإيراني على أن الوفد المفاوض يخوض غمار المفاوضات بشجاعة يعكس تصميم إيران على الدفاع عن مصالحها الوطنية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وفد بلاده المفاوض في إسلام آباد يخوض غمار المفاوضات مع الجانب الأمريكي بمنتهى الشجاعة، متمسكا بالدفاع عن مصالح إيران بكل ما أوتي من قوة.<\/p>

إشارة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى تحريض جهات أمريكية على اغتيال المفاوضين الإيرانيين في حال الفشل تسلط الضوء على حالة التوتر الشديدة والمخاطر التي يواجهها المفاوضون. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن جهات سياسية وإعلامية في الولايات المتحدة، تحث على اغتيال المفاوضين الإيرانيين في حال فشل المفاوضات.<\/p>

تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير الجيش الإيراني يعكس وجهة نظر متطرفة ومتناقضة، في ظل استمرار المفاوضات الجارية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، مدعيا أن القيادة الإيرانية ميتة.<\/p>





