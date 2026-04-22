مفاجأة في ريال مدريد.. هونيس يدخل دائرة المرشحين لخلافة أربيلوا ومبابي يرد على صافرات الاستهجان بهدف تاريخي

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن دخول سباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت، قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد، في الوقت الذي رد فيه كيليان مبابي على صافرات الاستهجان بهدف حاسم أمام ألافيس.

شهدت الأيام الأخيرة تطورات مفاجئة في كواليس نادي ريال مدريد الإسباني، تتعلق بمستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. ففي الوقت الذي يواصل فيه النادي الملكي البحث عن مدرب دائم لخلافة ألفارو أربيلوا ، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد إقالة تشابي ألونسو، ظهر اسم جديد بشكل غير متوقع ضمن قائمة المرشحين.

أربيلوا، وعلى الرغم من تاريخه كلاعب كبير مع النادي، لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة خلال فترة قيادته المؤقتة، حيث شهد الفريق تراجعًا في مستواه وخروجًا مبكرًا من بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني. هذا الأمر دفع إدارة النادي إلى تسريع عملية البحث عن مدرب جديد قادر على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح وتحقيق البطولات.

وفقًا لصحيفة 'بيلد' الألمانية المرموقة، فإن إدارة ريال مدريد تدرس بجدية التعاقد مع سباستيان هونيس، المدير الفني الحالي لنادي شتوتغارت الألماني. هونيس، الذي يعتبر من المدربين الصاعدين، لفت الأنظار بأسلوبه الفني المميز وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية مع فريق يفتقر إلى النجوم البراقة. نجاحه في قيادة شتوتغارت إلى المراكز المتقدمة في الدوري الألماني، والمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، جعله هدفًا جذابًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

هذا الخيار يمثل تحولًا في استراتيجية النادي الملكي، الذي اعتاد في السابق على التعاقد مع مدربين ذوي خبرة واسعة وشهرة عالمية. ومع ذلك، يبدو أن إدارة النادي تبحث الآن عن مدرب شاب وطموح قادر على بناء فريق جديد وتحقيق النجاح على المدى الطويل. التعاقد مع هونيس قد يمثل مخاطرة، ولكنه في الوقت نفسه قد يكون استثمارًا ناجحًا في المستقبل.

وفي سياق منفصل، أظهر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رد فعلًا قويًا على صافرات الاستهجان التي تعرض لها من قبل بعض جماهير الفريق خلال مباراة اليوم الثلاثاء ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني. مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، سجل هدفًا تاريخيًا في مرمى ألافيس، قاد به فريقه إلى الفوز.

هذا الهدف لم يكن مجرد هدف عادي، بل كان بمثابة رسالة قوية إلى المشككين والمنتقدين، وإثبات لقيمته الفنية وقدرته على التأثير في نتائج الفريق. رد فعل مبابي يعكس شخصيته القوية وعزيمته على النجاح مع ريال مدريد، وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير. الهدف الذي سجله مبابي أثار إعجاب العديد من المحللين والمشجعين، الذين أشادوا بمهاراته الفردية وقدرته على التسجيل في اللحظات الحاسمة.

الآن، يترقب عشاق كرة القدم ما ستقرره إدارة ريال مدريد بشأن هوية المدرب الجديد، وما إذا كانت ستغامر بالتعاقد مع هونيس أم ستختار أحد الأسماء الكبيرة الأخرى المطروحة. مستقبل الفريق الملكي معلق على هذا القرار الحاسم





