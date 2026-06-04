مفاجآت ودية قبل مونديال 2026: فرنسا تخسر أمام كوت ديفوار والعراق يتعادل مع إسبانيا

مباريات ودية حافلة بالمفاجآت قبل كأس العالم 2026: فرنسا تخسر 1-2 أمام كوت ديفوار، والعراق يتعادل 1-1 مع إسبانيا في استعدادات حاسمة.

في مباراة ودية مثيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 ، تعرض المنتخب الفرنسي لهزيمة مفاجئة أمام كوت ديفوار بنتيجة 1-2 في مدينة نانت. سجل الهدف الأول ل فرنسا لاعب مانشستر سيتي ريان شرقي في الدقيقة 46، لكن المنتخب الإيفواري قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفين من غيلا دويه (53) وأماد ديالو (84).

شاركت فرنسا بأغلب عناصرها الأساسية بقيادة كيليان مبابي وميكايل أوليسيه. وتستعد فرنسا لمواجهة أيرلندا الشمالية ودياً في 8 يونيو قبل السفر إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في المونديال. تقع فرنسا في المجموعة التاسعة مع السنغال والعراق والنرويج. على صعيد متصل، انتزع المنتخب العراقي تعادلاً مثيراً من نظيره الإسباني بطل أوروبا بنتيجة 1-1 في لاكورونيا.

سجل فيران توريس هدف إسبانيا المبكر في الدقيقة 16، قبل أن يعادل ميرخاس دوسكي النتيجة للعراق في الدقيقة 27. أجرى مدرب العراق غراهام أرنولد 11 تغييراً لاختبار اللاعبين، بينما فضل مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إراحة نجومه الأساسيين مثل رودري وبيدري. شهدت المباراة ظهور العديد من الوجوه الجديدة في صفوف إسبانيا. يستعد العراق للسفر إلى شيكاغو لمواجهة فنزويلا ودياً قبل المونديال، حيث يشارك في النهائيات للمرة الثانية بعد 1986.

تعتبر هذه المباريات الودية جزءاً من استعدادات المنتخبات لكأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب العراقي يتطلع للمنافسة في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، بينما تسعى إسبانيا لتحقيق لقبها العالمي الثاني. من جهة أخرى، تواصل الفرق استعداداتها في معسكراتها التدريبية، مع توقعات بمنافسة شرسة في البطولة المرتقبة





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كأس العالم 2026 فرنسا كوت ديفوار العراق إسبانيا

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