مغنية أوبرا تخضع لجراحة زراعة مزدوجة للقوقعة وتعيد اكتشاف العالم من جديد

أعلنت جانين روبوك، مغنية أوبرا بريطانية، أنها استعادت حاسة السمع بعد خضوعها لعملية زراعة مزدوجة للقوقعة، وهي عملية تُدرس حالياً في المملكة المتحدة لفعاليتها في تحسين جودة حياة البالغين المصابين بالصمم. كشفت روبوك عن معاناتها من فقدان السمع الوراثي لمدة 30 عاماً، وكيف غيرت الجراحة حياتها، مما يفتح آفاقاً جديدة لآلاف المرضى.

أعلنت جانين روبوك، المقيمة في لندن، أنها لم تعد تعد نفسها صماء بعد خضوعها لعملية زراعة مزدوجة لقوقعة الأذن استعادت بفضلها حاسة السمع. ووفق «الغارديان»، وصفت مغنية أوبرا أخفت فقدانها للسمع لأكثر من 3 عقود، الجراحة التي أخضعت لها بأنها «نقطة تحول» في حياتها، وهي جراحة يتوقع أن تصبح ممارسة اعتيادية لآلاف المرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وأخضعت روبوك (72 عاماً) لعملية زراعة قوقعة مزدوجة، وهي وسيلة تخضع حالياً لتجارب سريرية على مستوى البلاد لمعرفة مدى قدرتها على تغيير حياة آلاف الأشخاص الآخرين. وبموجب الإرشادات الحالية الصادرة عن المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة (NICE)، لا يحق لغالبية البالغين المصابين بالصمم سوى الحصول على زراعة قوقعة واحدة فقط، استناداً إلى تحليلات تشير إلى أن تقديم زراعتين لا يعد مجدياً لجهة التكلفة لهيئة الخدمات الصحية، فضلاً عن نقص الأدلة العلمية في هذا المجال.

ولمعالجة هذا القصور، يدعم المعهد الوطني لبحوث الصحة والرعاية (NIHR)، الذي يتلقى تمويلاً حكومياً، دراسة حول فاعلية الزراعة المزدوجة للبالغين، بقيادة مستشفى أدنبروك وجامعة كامبريدج. تعاني روبوك حالة وراثية تعرف بـ«فقدان السمع الحس العصبي»، وهي مسؤولة عن نحو 70 في المائة من حالات فقدان السمع الوراثي، وقد انتقلت هذه الحالة عبر أجيال عائلتها. وقد أخضعت عام 2019 لجراحة زراعة القوقعة في أذن واحدة عبر هيئة الخدمات الصحية، وفقاً للوائح، لكنها قررت تحمل تكلفة إجراء الأذن الأخرى في الوقت عينه.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، أخفت روبوك تدهور حاسة السمع لديها، رغم كونها مغنية «ميزو-سوبرانو» قدمت عروضاً في دور الأوبرا والمسرحيات الغنائية، بما في ذلك دار الأوبرا الملكية في لندن، قبل اعتزالها لاحقاً. وقالت: «الجراحة كانت أفضل قرار اتخذته في حياتي»، مضيفة: «الفرق بين زراعة واحدة واثنتين يشبه المسافة بين الأرض والنجوم؛ فجودة الصوت أفضل بكثير، والأصوات تبدو ممتلئة وأكثر وضوحاً وطبيعية». وأوضحت: «بات من السهل تحديد مصدر الصوت، خصوصاً في الأماكن المزدحمة.

فالوجود في مكان عام يجعل متابعة المتحدثين أمراً شاقاً، وقد يجعل المشاركة في المحادثات شبه مستحيلة، مما يؤدي في نهاية اليوم إلى إرهاق ذهني شديد ناتج عن محاولة التركيز». وعن التغيير الجذري في حياتها، قالت: «مع الزراعة المزدوجة، لم أعد أعد نفسي صماء. كسرت هذه الجراحة لعنة توارثتها الأجيال في عائلتي. فالعجز عن السمع قد يسبب عزلة شديدة واكتئاباً، لكن القوقعة تعيد ربطك بالعالم وبالناس، وهو الأهم، فالتواصل هو المطلب الأسمى لكل قلب بشري».

وأشارت روبوك إلى أن والدها عانى الحالة نفسها و«تعامل معها بوقار وشجاعة»، كما عانى جدها وأشقاؤه من الصعوبات ذاتها. وذكرت أن تفعيل الغرسات (أو تشغيلها) غمرها بالبهجة، وعلى مدار الأشهر الستة التالية اكتشفت أصواتاً جديدة. وستشمل التجربة الجديدة 14 مستشفى وأكثر من 250 مشاركاً من البالغين، إذ سيزودون بزراعة واحدة أو اثنتين لمقارنة النتائج، ويشترط في المشاركين أن يكونوا قد أصيبوا بالصمم في مرحلة متأخرة من حياتهم ولم يسبق لهم إجراء زراعة.

وقال جراح الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى «أدنبروك»، ماثيو سميث: «نعلم من خلال تجاربنا مع الأطفال أن الزراعة المزدوجة لها تأثير جوهري في جودة حياتهم، ونأمل تقديم الفرصة ذاتها للبالغين من خلال هذه الدراسة». من جانبها، قالت اختصاصية علوم السمع والنطق في جامعة كمبردج البروفسورة ديبي فيكرز: «يتلقى الأطفال روتينياً زراعة مزدوجة توفر لهم سمعاً ثلاثي البعد، ويخبرنا البالغون -وأنا أتفق معهم- أنه يجب منحهم الفرص ذاتها لتقليل العزلة الاجتماعية وتعزيز الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة بصفة عامة».

فقدان السمع زراعة القوقعة صحة أبحاث طبية أمراض وراثية

