مغادرة طائرة "إير فورس وان" القديمة بعد 35 عاماً من الخدمة مع تدشين طائرة قطرية معدلة

غادرت طائرة بوينغ 747-200 المعدلة والمعروفة باسم "إير فورس وان" قاعدة Andrews المشتركة صباح الخميس بعد هبوطها قرب واشنطن، في مشهد يرمز لنهاية حقبة وبداية أخرى. أعلن مسؤولو البيت الأبيض عبر منصة إكس عن وداع هذه الطائرة الأيقونية التي خدمت الرؤساء الأمريكيين طيلة ثلاثة عقود، وصاحبت ترامب في رحلته الأخيرة إلى أوروبا. تأتي هذه الخطوة amidst جدل حول هدية طائرة بوينغ 757 الفاخرة من الحكومة القطرية، التي خضعت لتعديلات جوهرية لتحل محل الطائرة القديمة، مع انتقادات أمنية وسياسية، واستعادة نمط ألوان أحمر وأبيض وذهبي فضلاً عن تاريخ حافل من الرحلات الرئاسية حول العالم.

بعد هبوطها بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت مبكر من صباح الخميس، غادرت طائرة بوينغ 747 -200 المعدلة، التي عُرفت باسم " إير فورس وان " وأصبحت رمزاً للرئاسة الأمريكية منذ عام 1990، إلى قاعدة Andrews المشتركة في مشهد يختتم أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة.

نشر مسؤولان في البيت الأبيب رسائل وداع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الطائرة الأيقونية coinciding مع قرب تسليم أول طائرة من بين ثلاث طائرات يجري تعديلها لتولي هذه المهمة. كتب مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) مرفقاً بصورة للطائرة التي يطلق عليها سلاح الجو اسم، كما نشر نائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو مقطع فيديو للطائرة وكتب معبراً عن امتنانه: "حالفني الحظ بالسفر حول العالم على متن هذه الطائرة الأيقونية لمدة 5 سنوات ونصف -من أصل 35 عاماً قضتها في خدمة الرؤساء الأمريكيين... شكراً لكِ"





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