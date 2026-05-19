مع دخول التمديد الجديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تتكشف ملامح هدنة غير تقليدية

تتحدث هذه المقالة عن التمديد الجديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ، ويشير إلى ملامح هدنة غير تقليدية، يتم تنظيمها وفق قواعد اشتباك دقيقة وتوازنات سياسية معقدة. كما تشير إلى أن السعي لوقف الحرب يشمل الانسحاب وعودة النازحين وانتشار الجيش، ويتمثل في مقاربة مغايرة تقوم على استمرار العمل العسكري الموجه وإعادة تعريف أولويات التفاوض.

مع دخول التمديد الجديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، تتكشف ملامح هدنة غير تقليدية ، تدار وفق قواعد اشتباك دقيقة و توازنات سياسية معقدة .

سعيه لوقف الحرب ضمن إطار يشمل الانسحاب وعودة النازحين وانتشار الجيش، تعكس تصريحات رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث، مندي الصفدي مقاربة مغايرة، تقوم على استمرار العمل العسكري الموجه وإعادة تعريف أولويات التفاوض، حيث يستبعديؤكد الصفدي خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن الهدنة الحالية لم تبن على وقف شامل للعمليات، بل على صيغة تسمح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف ما تصفه بالمنشآت العسكرية لحزب الله وعناصره، ضمن نطاق جغرافي محدد جنوب الخط الأصفر. هذا الفصل، كما يطرحه الصفدي، لا يأتي بوصفه تفصيلا تقنيا، بل كإطار سياسي يهدف إلى نزع الصفة الوطنية عن الحزب، وتقديمه ككيان منفصل عن الدولة اللبنانية، ما يمنح العمليات العسكرية غطاءً تفسيرياً في سياق الهدنة





