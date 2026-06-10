خفض المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية توقعاته لنمو ألمانيا إلى 0.5% متوقعا ركودا تقنيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

خفض المعهد الألماني للأبحاث ال اقتصاد ية (DIW) توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الحالي، مرجحا أن يبلغ 0.5% فقط بدلا من 1%، ومرجحا أن يسجل ال اقتصاد ركودا تقنيا.

وجاء ذلك في توقعات المعهد الصيفية التي نُشرت اليوم. وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد الألماني قد يواجه ركودا تقنيا نتيجة الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وخاصة اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي. وقال المعهد في تقريره: إن ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب يكبح النمو، لذلك من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني انكماشا طفيفا في كل من الربعين الثاني والثالث، وبالتالي يدخل في ركود تقني، قبل أن يستقر كما هو متوقع نحو نهاية العام.

أما بالنسبة للعام المقبل، فيتوقع المعهد نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.8%، مقارنة بتوقعات سابقة في توقعاته الربيعية كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.4%. يذكر أن الاقتصاد الألماني لم يسجل سوى نمو ضئيل بلغ 0.2% في العام الماضي، بعد عامين متتاليين من التراجع. وفيما يتعلق بالتضخم، رفع المعهد توقعاته بشكل ملحوظ، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي مقابل 2.4% في التقديرات السابقة، وأن يبلغ 3% في عام 2027 مقارنة بـ 2.3% التي كانت متوقعة في الربيع.

كما رفع المعهد توقعاته لمعدل البطالة في ألمانيا إلى 6.4% بنهاية العام الحالي، بدلا من 6.2%، وإلى 6.2% في العام المقبل مقابل 5.8%، وفقا لما ورد في التقرير. هذا التراجع المتوقع يعكس تحديات هيكلية تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة تزيد من الضغوط.

فقد حذر الخبير الاقتصادي الألماني كليمنس فوست من مخاطر على الاقتصاد الألماني تصل إلى حد الركود بسبب رسوم أمريكية جديدة محتملة، وأكد خشيته من فرض بروكسل رسوما على المنتجات الأمريكية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين ألمانيا وروسيا توترا متصاعدا، حيث ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بنهج ألمانيا التي اختارت التضحية برفاهية شعبها لتصبح منطلقا للمواجهة مع روسيا، فيما يعاني الاقتصاد الألماني الركود والانهيار.

ويرى المحللون أن هذه التطورات قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تحفيزا لدعم النمو، رغم أن التضخم المرتفع يحد من خياراته. كما أن الحكومة الألمانية تواجه ضغوطا لتعزيز الاستثمار العام وتخفيف الأعباء على الشركات والمواطنين. ومع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة في خريف 2025، من المتوقع أن تصبح القضايا الاقتصادية محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية. هذه التوقعات المتشائمة تعكس حالة من القلق العميق بشأن مستقبل النموذج الاقتصادي الألماني، الذي اعتمد تاريخيا على الطاقة الرخيصة والتصدير القوي





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الاقتصاد الألماني ركود تقني تضخم توقعات اقتصادية أسعار الطاقة

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