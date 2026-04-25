معركة عمالقة التكنولوجيا: ماسك يرفع دعوى قضائية ضد ألتمان بقيمة 150 مليار دولار

إيلون ماسك يقاضي سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في نزاع قانوني ضخم يهدد مستقبل الذكاء الاصطناعي. القضية تدور حول خيانة الثقة والمصلحة العامة مقابل المكاسب التجارية.

تستعد ساحة القضاء لاستقبال واحدة من أبرز وأكلف المحاكمات التي شهدها قطاع ال تكنولوجيا على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، حيث يتواجه الملياردير إيلون ماسك وشريكه السابق سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI.

هذه ليست مجرد نزاع بين شخصين ثريين، بل هي معركة جوهرية حول الهوية الحقيقية لشركة OpenAI ومستقبل الذكاء الاصطناعي. القضية تدور حول ما إذا كانت الشركة الأم قد تخلت عن المبادئ الأساسية التي تأسست عليها، وتحديداً التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية جمعاء وليس فقط لتحقيق مكاسب تجارية. تعود جذور هذا الخلاف إلى عام 2015، عندما اقترح ألتمان على ماسك إنشاء مشروع طموح يهدف إلى تطوير ذكاء اصطناعي قوي ومشاركته مع العالم، كبديل لمشاريع مماثلة تقودها شركات مثل جوجل.

أسس الاثنان منظمة غير ربحية، ثم أطلقا برنامج ChatGPT الذي حقق نجاحاً عالمياً. لكن الخلافات تصاعدت، وغادر ماسك المنظمة في عام 2018 بعد صراع على السلطة. يدعي ماسك الآن أن ألتمان ورئيس الشركة جريج بروكمان استغلا ثروته وتجاهلا المصلحة العامة لصالح الأهداف التجارية. يطالب ماسك بإعادة الأموال إلى المؤسسة الخيرية ومنع المتورطين في هذا الخلاف من تولي مناصب قيادية في المستقبل.

في المقابل، ترفض OpenAI هذه الادعاءات بشدة، وتصف دعوى ماسك بأنها محاولة لتخريب منافسها الرئيسي في سوق الذكاء الاصطناعي. تزامن ذلك مع ترويج ماسك لشركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، xAI، والتي تخطط للاكتتاب العام بقيمة تقدر بـ 1.75 تريليون دولار. تتجاوز قيمة الدعوى القضائية 150 مليار دولار، وتستدعي شهادة العديد من الشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وسام ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

كما من المتوقع أن تشهد المحاكمة شهادات من أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين أطاحوا بألتمان في نهاية عام 2023، وذلك بسبب فقدانهم الثقة في قدرته على تطوير تكنولوجيا تخدم البشرية. يرى خبراء قانونيون أن هذه التكتيكات، المعروفة بـ'الأرض المحروقة'، ليست نادرة في وادي السيليكون. تشير التحليلات إلى أن نتائج المحاكمة قد يكون لها تأثير كبير على قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تؤدي إلى شلّ OpenAI ومنح ميزة لمنافسين مثل Anthropic و DeepMind.

هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني، بل هي انعكاس لمعركة أوسع للسيطرة على الموارد المالية والدعم الحكومي والهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي معركة يشارك فيها أصحاب المليارات الذين يسعون لتشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا





