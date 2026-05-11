معرض يركز على جماليات العشوائيات بالقاهرة من منظور فني

الرؤية الفنية لفنان تغلب على تقاومه مع المرض على طول العادة، يحلق الفنان المصري علي وائل حمدان فوق معالم بلاده ليعرض زخم بيوتها في أعمال خاطفة لكل منهما ودمغة ترابية.

على مدد الشوف... معرض قاهري يعيد اكتشاف جماليات العشوائياتمستعيناً بنظرة الطائر، يحلق الفنان المصري وائل حمدان فوق مشاهد بانورامية للقاهرة التاريخية، راصداً الزخم المتمثل في تكدس البيوت والشرفات والبنايات والمساجد ومعالم المدينة المختلفة، التي اعتاد أن يرسمها في أعماله بطريقة تمزج بين التصوير والتجريد.

وفي معرضه الأحدث «على مدد الشوف» بغاليري «أوديسي» في الزمالك (وسط القاهرة)، يقدم وائل حمدان مجموعة من لوحاته التي يقول عنها إنها نابعة من هوايته الوقوف في الأماكن المرتفعة لمشاهدة مناظر کامل لمدن في كل مكان يزوره، وهو ما فعله في القاهرة أيضاً حيث يعيش منذ طفولته





