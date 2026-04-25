اختتم معرض باقٍ في جدة فعالياته، مقدمًا تجربة ثقافية تفاعلية غنية أعادت إحياء التراث السعودي بأسلوب حيوي، وشملت القهوة السعودية، والضيافة التقليدية، والموسيقى، والحرف اليدوية، والأزياء، والمنسوجات، بالإضافة إلى أخبار حول فعاليات ترفيهية وعلمية.

اختتم معرض باقٍ ، الذي استضافته متاحف دار الفنون الإسلامية بجدة بالتعاون مع هيئة التراث وبيت الحرفيين، فعالياته بعد خمسة أيام من العرض، تاركًا وراءه انطباعًا عميقًا كتجربة ثقافية تفاعلية فريدة من نوعها.

لم يكتف المعرض بتقديم عناصر التراث السعودي كعرض بصري تقليدي، بل سعى إلى إحياء هذه العناصر وتقديمها بأسلوب حيوي يتيح للزائر الانغماس في تفاصيلها اليومية، وكأنه يعيش في قلب التراث. كان الهدف الأساسي هو ربط الأجيال الشابة بهويتهم الثقافية الغنية، وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء للوطن. انتقل الزوار في رحاب المعرض بين أركان متنوعة تعكس ملامح الحياة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

بدأت الرحلة مع القهوة السعودية، هذا المشروب الذي يعتبر رمزًا للضيافة العربية الأصيلة، حيث تم عرض طرق إعدادها المتعددة، ودرجات تحميصها المختلفة، والإضافات الخاصة بكل منطقة، مما أبرز التنوع الثقافي والذوق المحلي الفريد. لم تقتصر القهوة على العرض البصري، بل تم تقديمها للزوار لتذوقها والاستمتاع بها، مما أضفى على التجربة طابعًا شخصيًا وتفاعليًا. بجانب القهوة، حظيت الضيافة التقليدية بحضور بارز من خلال عرض التمر والمعمول، وهما من المكونات الأساسية للضيافة السعودية المتوارثة عبر الأجيال.

كما تم استعراض فنون الطهي التقليدية، والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام، مما أتاح للزوار التعرف على المطبخ السعودي الغني والمتنوع. ولم يغفل المعرض الجانب الفني للتراث، حيث تم تنظيم عروض عزف حي على آلة السمسمية، وهي آلة موسيقية تقليدية تعود إلى المناطق الساحلية، مما أعاد إحياء الذاكرة الموسيقية للمنطقة وربط الزوار بالإرث السمعي الذي شكل جزءًا لا يتجزأ من المشهد الثقافي تاريخيًا. تجاوز المعرض مجرد عرض التحف والأدوات التقليدية، ليقدم تجربة شاملة تغطي مختلف جوانب الحياة الثقافية السعودية.

شكلت الحلي والمجوهرات التقليدية، إلى جانب الأزياء السعودية، حضورًا لافتًا بوصفها شواهد على التحولات الاجتماعية والجمالية التي شهدتها المملكة عبر العصور. عكست الخامات المستخدمة والزخارف اليدوية مهارة الحرفيين السعوديين، وأبرزت التنوع البصري بين مناطق المملكة المختلفة. كما حظيت المنسوجات التقليدية بأهمية خاصة، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من الأقمشة والمنسوجات التي تحمل نقوشًا وألوانًا تعبر عن الخصوصية الثقافية لكل منطقة.

لم يقتصر العرض على الجانب البصري، بل تم تخصيص ورش عمل تفاعلية للنسيج، أتاحت للزوار التعرف على تقنيات الحياكة وتجربتها بأنفسهم، مما ساهم في تقريب الحرفة من الجيل الجديد وإعادة إحيائها بأسلوب عملي ومبتكر. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مجموعة من الحرف اليدوية التقليدية، مثل الفخار والسجاد والمشغولات الخشبية، مما أتاح للزوار التعرف على فنون الحرف اليدوية السعودية العريقة.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن استضافة العاصمة الرياض لعرض WWE Night، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتنويع الأنشطة الترفيهية والثقافية في المملكة. كما شهدت مجالات أخرى تطورات هامة، حيث أظهر علاج جيني تجريبي للصمم الخلقي نتائج واعدة، مع تحسن ملحوظ في السمع لدى 90% من المشاركين في الدراسة.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، كشفت اختبارات أجراها باحثون على برنامج ChatGPT أنه يمكن أن يفقد السيطرة على نفسه ويتصرف بشكل غير متوقع، مما يثير تساؤلات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره المحتملة





