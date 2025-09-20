معرض فني في الرياض يوثق العزلة خلال كورونا.. ودعوات لاستثمار زيارة ملك إسبانيا لمصر

يقدم معرض فني في الرياض أعمالاً فنية تعبر عن تجارب العزلة خلال جائحة كورونا، بينما تشيد مصر بزيارة ملك إسبانيا وتدعو إلى استثمارها سياحيًا، مع تحضيرات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

يستعرض معرض مدن تحت الحجر في المتحف السعودي للفن المعاصر بالرياض تجارب فنية وثّقت ال عزلة خلال جائحة كورونا . شارك فنانون عرب بأعمال تعكس مشاعر الخوف والفقد والتأمل، من بينهم فادي يازجي الذي عبّر عن الحزن والخسارة بألوان زاهية تخفي وجوهاً قلقة، ونصر الدين بن ناصر الذي جسّد كوابيس الطفولة في كتابه صمت الليل. غادة خنجي استعانت بقصاصات صحف لتجسيد تساؤلاتها الروحية، بينما استخدمت هدى توكل رمزية الشجرة للتعبير عن المقاومة والأمل.

ويوثق المعرض تحوّل العزلة إلى مصدر إلهام، حيث واجه الفنانون الظلمة بالإبداع، وعبّروا عن لحظات إنسانية عميقة وسط صمت المدن المغلقة. ويواصل الفنان السوري فادي يازجي تقديم أعمال تتمحور حول الإنسان، مستلهماً من العواطف والهموم والحكايات اليومية التي يعيشها أبناء بلده. في تجربته الفنية، يحرص يازجي على تجسيد وجوه السوريين في أعمال تجمع بين الطابعين العام والخاص. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، رسوماً سنوية مقدارها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المستخدمة لتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات العالية إتش1. بي. أكّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده تعمل مع الرياض بشكل وثيق لوقف أعمال القتل والكارثة الإنسانية في غزة، وتعزيز أمل جديد للسلام في المنطقة. يخشى لبنان تصعيداً نوعياً إسرائيلياً مع توسع الغارات والاستهدافات في الأيام الأخيرة، التي ترافقت مع تحذيرات للإخلاء، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة أبيك التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل. مع الأصداء العالمية التي ترددت لزيارة ملك وملكة إسبانيا للمعالم السياحية المصرية، خلال الأيام الماضية، انطلقت دعوة من متخصصين في السياحة والآثار لاستثمار زيارات الملوك والرؤساء للمعالم السياحية المصرية، خصوصاً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونشرت وزارة السياحة والآثار صوراً متنوعة لزيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيسيا خلال زيارتهما للعديد من المعالم الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر، في إشارة إلى ما تتمتع به هذه الأماكن من خصائص فريدة كقبلة للسياحة الثقافية عالمياً. ملك اسبانيا جاي مصر جولة ترفيهية ورسالة لـ العالم كله انت في بلد الأمن والأمان وكرمها الله سبحانه وتعالى في القرآن ملك اسبانيا واقف مع العمال في الحفر والتنقيب على الآثار في الأقصر. وتوالت التعليقات والدعوات السوشيالية لاستثمار زيارات الملوك والرؤساء في الترويج السياحي لمصر خصوصاً مع قرب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير. زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس للأقصر مش مجرد بروتوكول... دي رسالة قوية لكل العالم:✨ مصر بلد الأمن والأمان، ووجهة ملوك ورؤساء قبل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير. النهارده السياحة والثقافة بترسم أجمل مشهد على أرض الحضارة... والأجمل إن الموقف الإسباني الإنساني... وكانت جولة ملك وملكة إسبانيا بالأقصر تضمنت زيارة معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، وجولة لأعمال البعثات الأثرية الإسبانية بمعبد تحتمس الثالث ومقبرة جيحوتي في منطقة دراع أبو النجا، بالإضافة إلى زيارة عدد من المقابر بمنطقة وادي الملوك، من بينها مقبرة الملك رمسيس الخامس، كما زارا متحف الأقصر، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار، التي احتفت بالزيارة ونشرت العديد من الصور الخاصة بها على صفحاتها بـمواقع التواصل الاجتماعي. يرى الخبير السياحي المصري، بسام الشماع، أنه كان يجب استثمار زيارة ملك إسبانيا وزوجته الملكة ليتيسيا بطريقة أكبر مما حدث، مضيفاً لـ الشرق الأوسط: رغم اهتمام وسائل الإعلام العالمية بإبراز صورة الملك والملكة بين الآثار في الأقصر وفي الأهرامات من قبل، فإنه كان يمكن استثمار الزيارة بطريقة أكبر، وبخصوص افتتاح المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال الشماع: أقترح على وزارة السياحة والآثار أن تدعو الرؤساء والملوك لزيارة مصر قبل الافتتاح بأسبوع، وخلال هذا الأسبوع تجهز لهم برنامجاً يتضمن جولات لرؤية آثار ما قبل التاريخ والديناصورات والمتحف الجيولوجي، لنظهر مدى تميز مصر منذ العصور القديمة حتى قبل التاريخ، ثم بداية الحضارة وعصر الأسرات، وتعريفهم بالحضارة المصرية في كل المحافظات ليس فقط منطقة الأهرامات والمتحف الكبير فقط، لتصبح كل محافظات مصر بآثارها المتنوعة على الخريطة السياحية العالمية. يشير الخبير السياحي إلى أن هذه الطريقة ستفتح مجالاً لتنشيط وجذب السياحة لكل المحافظات المصرية في الصعيد أو سيناء أو الواحات أو مطروح أو الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وغيرها من الأماكن، مضيفاً: خلال 7 أيام يمكن أن يتعرف ضيوفنا على كل آثار مصر حتى يصلوا إلى المتحف الكبير في اليوم الساب





