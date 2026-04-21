معجزة طبية في سيبيريا: إنقاذ رجل عاد للحياة بعد تجمد جسده في حرارة 20 تحت الصفر

في واقعة علمية نادرة أثارت ذهول الأوساط الطبية، نجح فريق من الأطباء في مدينة ميرني الروسية في إعادة الحياة لرجل بعد توقف كامل لوظائفه الحيوية نتيجة التعرض لبرد قارس.

شهدت مدينة ميرني الواقعة في إقليم ياكوتيا الروسي، الذي يعد واحداً من أبرد المناطق المأهولة على وجه الأرض، حادثة طبية استثنائية وثقت لحظات تحول فيها اليأس إلى أمل، حيث تمكن فريق طبي متخصص من انتزاع حياة رجل من براثن الموت المحقق، بعد أن وجده المارة في حالة تجمد كامل تحت تأثير درجات حرارة بلغت 20 درجة مئوية تحت الصفر.

بدأت تفاصيل هذه الواقعة المذهلة حينما كان الرجل في طريقه إلى منزله ليلاً، إلا أن التعب والإرهاق أخذا منه مأخذه، مما دفعه للجلوس على مقعد في الهواء الطلق، حيث غلبه النعاس في ظل ظروف مناخية قاسية لا ترحم. لم تكن تلك الغفوة سوى بداية لرحلة فقدان تدريجي للوعي، حيث تسلل البرد إلى أعماقه ليحول جسده إلى ما يشبه الكتلة الثلجية، مما أدى إلى توقف كافة وظائفه الحيوية بشكل كامل، حيث أظهرت الفحوصات الأولية لدى العثور عليه غياب النبض وتوقف التنفس، بالإضافة إلى خط مستقيم في تخطيط القلب، مما جعل المارة يعتقدون للوهلة الأولى أنه قد فارق الحياة بالفعل. عند وصول المريض إلى المستشفى، كان التحدي أمام الفريق الطبي بقيادة الدكتور ديمتري بوسيكوف هائلاً، إذ كان المريض في حالة صدمة حرارية عميقة. وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات الإنعاش التقليدية المباشرة التي قد تسبب صدمة للأنسجة المتجمدة، اتخذ الأطباء قراراً استراتيجياً يعتمد على إعادة التدفئة التدريجية المدروسة. استمرت هذه العملية الدقيقة لساعات طويلة، حيث عمل الفريق على رفع درجة حرارة الجسم ببطء شديد من 24 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية. كان الهدف من هذا الإجراء المعقد هو حماية الأوعية الدموية الدقيقة ومنع تلف الأعضاء الحيوية، خاصة الدماغ والكلى، أثناء عملية استعادة النشاط الفسيولوجي. وبعد ساعات من الترقب والحذر، بدأ الفريق الطبي بتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي المكثف بمجرد وصول درجة حرارة الجسم إلى النطاق الآمن، لتستجيب الأجهزة أخيراً بظهور نبضات ضعيفة بعد نحو 25 دقيقة من العمل المستمر. تعتبر هذه الحالة معجزة بكل المقاييس، حيث تشير التقارير الطبية إلى أن المريض لم يكتفِ بالنجاة من الموت المحتم، بل استعاد وعيه الكامل بعد قضاء يوم واحد فقط في غيبوبة طبية مستحثة، دون أن تظهر عليه أي آثار سلبية أو مضاعفات عصبية أو عضوية. وبعد فترة مراقبة دقيقة استمرت خمسة أيام، خرج الرجل من المستشفى وهو يتمتع بصحة مستقرة تماماً، مما يفتح باباً جديداً للبحث العلمي حول قدرة الجسد البشري على البقاء في حالات التجمد الشديد، ومدى فعالية استراتيجيات إعادة التدفئة البطيئة في إنقاذ المصابين في المناطق القطبية. وتعد هذه الحادثة دليلاً حياً على التطور التقني في الطب الطارئ، وقدرة الكوادر الطبية على التعامل مع الحالات المستحيلة بفضل الإصرار، والتخطيط العلمي السليم، والتقنيات المتطورة التي تمنح فرصاً ثانية للحياة حتى في أقسى الظروف الطبيعية التي يمكن أن يواجهها الإنسان على كوكب الأرض





