معجزة أوديشا: رجل شللي ينجو من ثعبان سامة بعد أربع ساعات داخل غرفته

في حادثة استثنائية بولاية أوديشا الهندية، تمكن رجل مسن مشلول من النجاة من وثب ثعبان سامة داخل غرفته لأكثر من أربع ساعات، بفضل تصرفات عائلته الحذرة وخطة إنقاذ مدروسة. الواقعة أثارت دهشة السكان وجعلتهم يصفونها بمعجزة.

في 2 يونيو 2026، شهدت ولاية أوديشا الهندية حادثة نادرة أُطلق عليها البعض اسم "المعجزة"، حيث نجى رجل مسن، يعاني من شلل جزئي، من موقفٍ كان قد يفضي إلى وفاته، بعد أن حاصرته ثعبان سامة داخل غرفته لمدة تقرب من أربع ساعات دون أن يتعرض لأي لدغة.

تجري الأحداث في إحدى قرى مقاطعة بود حيث كان الرجل مسناً متقدماً في السن، يعيق شلل إحدى ساقيه حركته ويضطر للراحة في سريره طوال النهار. في إحدى الليالي، ترك أحد أفراد العائلة نافذةً صغيرةً مفتوحة لتجديد الهواء، ما سمح للثعبان المتسلل إلى الداخل بالدخول إلى الغرفة عبر الفتحة الصغيرة.

عندما استيقظ الرجل على صوت حركة غير مألوفة، وجد أمامه حيوانًا زاحفًا يلتف حول سريره على مسافة قليلة جدًا، وهو ما أثار حالة من الذعر الشديد، لكنه، بسبب ضعفه الجسدي، لم يتمكن من النهوض أو حتى التحرك بعيدًا عن موقع الثعبان. رغم الخوف والرهبة، ظل المريض صامدًا ومتحكمًا في تنفسه، في حين كانت العائلة تُراقب الوضع بحذرٍ شديد، محذرةً من أي حركةٍ مفاجئة قد تستفز الحيوان وتدفعه إلى الهجوم.

استمرّ الوضع المتوتر لأكثر من أربع ساعات، شهد خلالها أفراد الأسرة صراعًا نفسيًا بين الرغبة في إنقاذ الرجل وتجنب إيقاظ الثعبان. خلال هذه الفترة، حاولوا التهدئة بالأصوات الهادئة والابتعاد عن إضاءة الغرفة لتقليل فرص استفزاز الثعبان. بعد مرور أربع ساعات من الترقب، نجحت العائلة في وضع خطة محكمة لإخراج الرجل بأمان، حيث تم نقل السرير ببطء شديد إلى باب الغرفة، بينما كان أحدهم يمسك بلبسٍ ثقيل لإعطاء الثعبان إشارة بالانسحاب.

وبفضل التنسيق الدقيق والهدوء الذي ساد جميع المشاركين، تمكن الثعبان من الزحف خارج المنزل دون أن يُصيب أحد. عند انتهاء العملية، شعر الرجل بالارتياح والدهشة من أن يظل على قيد الحياة، بينما احتفل أفراد الأسرة بالموقف كأنّه تجسيدٌ لحياةٍ جديدة بمنزلهم. هذه الواقعة أثارت ضجة واسعة بين سكان المنطقة، حيث تناقلوا القصة كقصة معجزةٍ تدل على صمود الإنسان وقدرته على التحمل في أحلك الظروف.

واحتوى النقاش العام على إشارات إلى أهمية الوعي بوجود الحيوانات السامة في المنازل، إلى جانب دعوات لتحسين سلامة المساكن والاهتمام بالتحقق من النوافذ المفتوحة في الفترات الليلية. إن قصّة الرجل المسن وثعبانه السام أصبحت الآن مثالًا يُذكر في الأحاديث الشعبية في أوديشا، معبرةً عن إصرار الإنسان على البقاء على قيد الحياة حتى في ظلّ الأخطار اللامتناهية التي قد تحيط به





