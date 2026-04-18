معتمد جمال: التأهل للمباراة النهائية هو الهدف الأسمى.. والزمالك واجه صعوبات أمام بلوزداد

المدير الفني للزمالك يؤكد صعوبة مباراة شباب بلوزداد وتحقيق هدف التأهل للنهائي، ويطالب الجماهير بعدم الحزن على نتيجة اللقاء.

أكد معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الفريق حقق هدفه الأسمى وهو بلوغ المباراة النهائية. وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أوضح جمال قائلاً: "سنحت لنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل في الشوط الأول، كما تم إلغاء هدف لنا، ولكن يبقى الأهم هو تحقيق هدفنا الرئيسي وهو التأهل للمباراة النهائية".

وأضاف جمال، نقلًا عن المركز الإعلامي للنادي: "أوجه نداءً لجماهير الزمالك العريقة بعدم الشعور بالأسى أو الإحباط بسبب عدم تحقيق الفوز في مباراة اليوم. كنت أتمنى بصورة شخصية أن يكون الأداء أفضل من ذلك وأن نتمكن من تحقيق الانتصار، ولكن في نهاية المطاف، تأهلنا إلى المباراة النهائية وهو ما كنا نسعى إليه". كما تطرق المدير الفني إلى مستوى بعض اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء رغم وجود شكوك حول جاهزيتهم البدنية الكاملة، خاصة من تعرض منهم لإصابة خلال مباراة الذهاب. وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين في حالة جيدة، وأن الفريق المنافس فرض عليهم رقابة لصيقة وشديدة خلال أحداث المباراة. وأوضح أن الفوز الذي حققه الزمالك في لقاء الذهاب قد سهّل بشكل كبير مهمتهم في عبور عقبة الدور نصف النهائي والتأهل للنهائي. وتابع موضحًا طبيعة مباريات هذه المرحلة الحاسمة: "مباريات نصف النهائي والنهائي في البطولات القارية غالبًا ما تتسم بالحذر الشديد من كلا الفريقين، مما يقلل من عدد الفرص الحقيقية للتسجيل. الزمالك كان الطرف الأفضل في الشوط الأول ولم تكن هناك فرص واضحة للفريق الجزائري. في المقابل، شهد الشوط الثاني بعض المحاولات من جانب شباب بلوزداد، ولكن دفاعنا كان صلبًا وتمكنا من الحفاظ على النتيجة وتحقيق هدف التأهل للمباراة النهائية". وشدد معتمد جمال على أهمية تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف هو تتويج لجهود الفريق والجهاز الفني والإداري. وأكد على أن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًا وإن كان لم يرتقِ للمستوى المعهود في بعض الفترات، إلا أن الروح القتالية كانت حاضرة بقوة. وتابع قائلاً: "التركيز الآن ينصب على المباراة النهائية، وعلينا أن نستعد لها جيدًا وأن نعمل على تلافي الأخطاء التي وقعنا فيها. هدفنا هو تحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا الوفية". وأضاف أن الضغوط في مثل هذه المباريات تلعب دورًا كبيرًا، وأن الفريق استطاع أن يتعامل مع هذه الضغوط بنجاح. وأوضح أن وجود جماهير الزمالك، حتى وإن لم تكن حاضرة بكثافة في المدرجات، يشكل دافعًا قويًا للاعبين. وأكد أن ثقته كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى أفضل في المباراة النهائية، وأنهم قادرون على مقارعة أي فريق يصل إلى هذا الدور. ورغم أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهو التأهل، إلا أن جمال أشار إلى أهمية تحليل الأداء الفني والتكتيكي لتحديد نقاط القوة والضعف. وذكر أن الفريق كان يمتلك خططًا بديلة للتعامل مع أي مستجدات خلال المباراة، وأن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت بهدف تنشيط الخطوط المختلفة وتأمين النتيجة. وأكد على أنهم يدركون صعوبة المباراة النهائية، وأنهم سيعملون على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لتحقيق الفوز باللقب الأفريقي. وأشار المدير الفني إلى أن رحلة الفريق في البطولة لم تكن سهلة، وأنهم واجهوا فرقًا قوية ومنافسة على مدار مشوارهم. ولكن الإصرار والعزيمة كانا سلاحهم لتحقيق هذا الإنجاز. ووجه الشكر للاعبين على مجهوداتهم، وللجهاز الفني والإداري على دعمهم المستمر. كما خص بالذكر جماهير الزمالك التي طالما كانت السند والدعم للفريق في كل الأوقات. وأكد على أنهم يسعون دائمًا لتمثيل القلعة البيضاء خير تمثيل، وأنهم يطمحون لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات في المستقبل. وأوضح أن التركيز الآن هو على استعادة الانتصارات والأداء القوي في المباريات القادمة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية





