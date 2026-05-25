معالي رئيس الهيئة العامة للنقل يزور المواقع الحيوية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن في جدة ومكة المكرمة

وقف معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي ميدانيًا على جاهزية خدمات النقل خلال موسم حج 1447هـ، عبر جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الحيوية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن في محافظة جدة ومكة المكرمة؛ بهدف الوقوف على مستوى الامتثال وجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي خلال الموسم.

واستهلت الجولة في محافظة جدة بزيارة محطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن ومحطة قطار الحرمين السريع، إلى جانب عدد من مكاتب تأجير السيارات، للاطلاع على جاهزية الخدمات ومستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأنشطة، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضيوف الرحمن. وفي مكة المكرمة، وقف المهندس السهلي على جاهزية حافلات نقل الحجاج في مركز الشميسي للإيواء، واطلع على تكامل الأعمال التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإدارة حركة النقل، إلى جانب زيارة محطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة، ومحطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن في جرول بالمنطقة المركزية.

كما شملت الجولة محطة كدي، إحدى المواقع الحيوية المرتبطة بخدمات الحافلات وسيارات الأجرة العامة، حيث تابع جاهزية الخدمات وتوفر خيارات التنقل، إضافة إلى أعمال الفرق الرقابية الميدانية ومستوى امتثال الناقلين، بما يدعم توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة بين المواقع الرئيسة والمشاعر المقدسة. وتضمنت الجولة زيارة معاليه لملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة، اطلع خلالها على مشاركة الهيئة العامة للنقل ضمن جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وما يتضمنه من استعراض لأبرز جهود الهيئة وجهات المنظومة، إلى جانب المبادرات التقنية والتنظيمية والحلول الذكية وأنماط النقل الحديثة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز جودة تجربة التنقل.

واختتم جولته بزيارة نقاط الفرز ومواقع خدمات النقل في ميقات السيل الكبير ومركز البهيتة الأمني؛ للاطلاع على سير الأعمال ومستوى التشغيل في المواقع المرتبطة باستقبال الحجاج وتنظيم تنقلهم، والتكامل بين الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم





Greetings from the Supreme Court: The sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah confirmed for 18 May 2026 ADThe Supreme Court has confirmed the sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH. As a result, tomorrow (Monday) 1 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—will be the first day of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH, with standing at Arafah to be on Tuesday 9 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—and Eid al-Adha to be on the following Wednesday.

