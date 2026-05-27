معارك في جنوب لبنان وأردوغان يسعى للقاء ترامب لبحث الأوضاع الإقليمية

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية معارك ضارية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، فيما يسعى الرئيس التركي أردوغان لعقد لقاء مع ترامب لبحث قضايا المنطقة.

تشهد الحدود الجنوبية للبنان معارك ضارية بين حزب الله و الجيش الإسرائيلي ، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط، مستهدفاً مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي.

تأتي هذه العمليات رداً على الغارات الإسرائيلية المكثفة على القرى اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في الممتلكات. وتصاعدت حدة الاشتباكات في منطقة جنوب لبنان مع استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة، مما أدى إلى حالة من النزوح الكبير للسكان نحو المناطق الآمنة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع حزب الله، مؤكداً أنه سيواصل عملياته حتى تأمين الحدود الشمالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متزايد وغياب أي حلول دبلوماسية واضحة. على صعيد متصل، أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ترتيب لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نهاية شهر يونيو. ويعتزم أردوغان حضور مباراة كأس العالم 2026 بين المنتخبين الأمريكي والتركي في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، حيث قد يتم عقد اللقاء على هامش المباراة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك دور البلدين في حلف الناتو قبل القمة المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو. وتتميز العلاقات بين ترامب وأردوغان بتقارب شخصي رغم التوترات الجيوسياسية، حيث تضغط واشنطن على أنقرة لوقف شراء النفط والغاز الروسي، بينما تتمسك تركيا باستقلالية قراراتها. وقد صرح ترامب في وقت سابق أن أردوغان لديه نفوذ واسع في الشرق الأوسط، وأن واشنطن تقترب من التوصل إلى صفقة في غزة.

تشكل هذه التطورات مشهداً معقداً في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الصراعات المحلية مع التحركات الدبلوماسية الكبرى. فمعارك جنوب لبنان تعكس تصاعداً خطيراً في التوتر بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة. في الوقت نفسه، يسعى أردوغان إلى تعزيز دوره الإقليمي من خلال لقاء ترامب، خاصة في ملفات سوريا وغزة حيث تمتلك تركيا نفوذاً مهماً. ويترقب المراقبون نتائج هذه اللقاءات في ظل التحولات الاستراتيجية في المنطقة، والتي تشمل انسحابات أمريكية محتملة وتزايد النفوذ الروسي والإيراني.

كما أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة ستشهد مناقشات حاسمة حول مستقبل التحالف الغربي في الشرق الأوسط. في الختام، تظل المنطقة على صفيح ساخن مع احتمالات متزايدة للتصعيد العسكري أو تحقيق اختراقات دبلوماسية





