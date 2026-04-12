معاريف: محادثات أمريكا وإيران تعكس خلافات عميقة واحتمالات التصعيد العسكري مرتفعة

تحليل لصحيفة معاريف يركز على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ويسلط الضوء على الخلافات العميقة بين الطرفين واحتمالية التصعيد العسكري. كما يتناول التقييد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتأثير ذلك على حزب الله.

أفادت صحيفة معاريف، نقلًا عن تحليل للكاتب آفي أشكنازي، أن المحادثات الجارية لإنهاء التوتر بين الولايات المتحدة و إيران ، والتي بدأت يوم السبت في إسلام آباد، تكشف عن خلافات عميقة بين الطرفين، مما يجعل احتمالية العودة إلى المواجهة العسكرية أكثر احتمالًا من التوصل إلى تسوية سياسية. وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الجانبين يسعيان إلى إبراز مواقفهما عبر وسائل الإعلام، في ظل غياب معلومات دقيقة حول حجم الضغوط التي مارستها طهران على واشنطن قبل وأثناء المفاوضات . هذه المعلومات، وفقًا للتقرير، تقتصر على الإعلام.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن الموقف الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم وحرية الملاحة في مضيق هرمز، من المتوقع أن يتضح بشكل أكبر خلال الساعات أو الأيام القادمة من خلال التصريحات الرسمية. تشير التقديرات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل إلى أن الطرفين دخلا المفاوضات بجدية، إلا أن حجم الخلافات بينهما كبير للغاية، مما يستدعي تنازلات جوهرية من أحد الجانبين لتجنب اندلاع جولة جديدة من القتال. وترى الصحيفة أن فرص التصعيد العسكري تبدو أعلى من احتمالات استئناف المفاوضات بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.\في سياق متصل، تابعت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان تشهد نوعًا من التقييد، حيث تنتشر فرق عسكرية متعددة في مناطق مختلفة، بما في ذلك رأس البياضة والطيبة وتلال بيت ليف وبنت جبيل. وفي الوقت نفسه، تواصل هذه القوات عمليات التمشيط وتأمين المناطق التي سيطرت عليها. أوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر ميدانية، أن عناصر حزب الله قد انسحبت من معظم مواقعها في الجنوب، متجهة إلى خطوط الدفاع شمال نهر الليطاني. في الوقت نفسه، زعمت مصادر إيرانية، نقلاً عن الصحيفة، أنها تلقت تعهدات أمريكية بعدم توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى ما بعد جنوب لبنان. وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد نفذ ضربات استهدفت ما يقرب من 200 موقع، دون أن تشمل العاصمة بيروت أو منطقة وادي البقاع، بينما أطلق حزب الله أكثر من 30 صاروخًا وعدة طائرات مسيرة، أصابت إحداها مبنى سكنيًا في شلومي. وذكرت الصحيفة أن هذه التطورات تعكس، وفقًا لتقديرات إسرائيلية، نجاحًا نسبيًا لإيران من خلال الوسيط الأمريكي في الحد من نطاق التحرك العسكري الإسرائيلي.\وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي تأكيده أن العمليات تركز حاليًا على دعم القوات في الميدان، مشيرًا إلى تحقيق “إنجازات مهمة” في إحباط تحركات العناصر المسلحة والقادة الميدانيين. ورأت صحيفة معاريف أن القيود المفروضة على تحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان تمنح حزب الله فرصة لإعادة التموضع داخل مناطق تعتبر آمنة نسبيًا، مما قد يسمح له بالحفاظ على وجوده في المرحلة الحالية، في ظل غياب قدرة فعلية لدى الحكومة اللبنانية على نزع سلاحه. وخلصت الصحيفة إلى أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الجانب اللبناني لن يكون فعالاً في ظل استمرار نفوذ حزب الله، مشيرة إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط استراتيجية، من بينها السيطرة على مضيق هرمز وامتلاك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، مما يعزز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران المفاوضات لبنان حزب الله

United States Latest News, United States Headlines