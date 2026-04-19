معارض أثرية تحتفي بنهر النيل في يوم التراث العالمي بمصر

نظمت وزارة السياحة والآثار المصرية سلسلة من المعارض الأثرية والفعاليات الثقافية للاحتفاء بنهر النيل، شريان الحياة ومحور تشكيل الهوية المصرية، وذلك بمناسبة يوم التراث العالمي. تسلط المعارض الضوء على العلاقة المقدسة بين المصري القديم والنيل، وإبداعات الحضارة الإسلامية في إدارة الموارد المائية، وارتباط النيل بالحياة والفنون والعقائد في العصر القبطي. كما تتناول الجهود المصرية لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مع دعوات لضم المزيد من المواقع المصرية الهامة إلى القائمة.

احتفت وزارة السياحة والآثار المصرية ب نهر النيل ، شريان الحياة ومحور تشكيل الهوية المصرية عبر العصور، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية المؤقتة والفعاليات الثقافية بمناسبة يوم التراث العالمي . أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن النيل لم يكن مجرد مصدر للمياه، بل هو أساس الحضارة المصرية وسبب استمراريتها، وأن اختيار موضوع النيل لهذا العام يعكس التوجه نحو إبراز العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن هذه المعارض تقدم رؤية متكاملة تربط بين التراث المادي والبيئي، وتبرز كيف ساهم النيل في تشكيل أنماط الحياة والفنون والمعتقدات عبر مختلف عصور الحضارة المصرية.

تحت عنوان «النيل نبض الحضارة»، استضاف المتحف المصري بالتحرير معرضاً أثرياً مؤقتاً يسلط الضوء على العلاقة المقدسة بين المصري القديم ونهر النيل. يضم المعرض مقتنيات تُعرض لأول مرة، تمتد من عصر الأسرات الأولى حتى العصر الروماني، لتجسيد مكانة النيل في الوجدان المصري. ومن أبرز هذه المقتنيات مقياس النيل، وصفائح معدنية نادرة تجسد إله النيل، وتمثال ربة الحماية (تاورت)، بالإضافة إلى تماثيل وعملات رومانية تصور النيل في هيئته الهلنستية (نيلوس). كما أبرز المعرض التنوع البيئي المرتبط بالنهر من خلال تماثيل وتمائم لحيوانات وطيور ونباتات مثل البردي واللوتس.

من جهته، نظم متحف الفن الإسلامي معرضاً بعنوان «النيل شريان الحياة»، يعرض 17 قطعة أثرية تعكس إبداعات الحضارة الإسلامية في إدارة الموارد المائية. تشمل هذه القطع نماذج متميزة مثل مصحف مزخرف من القرن الثامن عشر، وأوانٍ فخارية مزينة، وشبابيك قلل فاطمية، وقطع خزفية تعكس البيئة السمكية. ويسلط المعرض الضوء على أدوات حفظ المياه مثل الكلج والأزيار والشاذروانات، ويعرض نماذج توضح تطور تقنيات نقل المياه، كالمواسير الفخارية المزخرفة. أما المتحف القبطي، فقد نظم معرضاً بعنوان «النيل والحياة»، يعكس ارتباط المصري بالنيل كمصدر للحياة والاستقرار، من خلال مجموعة من القطع الأثرية التي توضح تأثيره على الفنون والعقائد. أبرز المعروضات في هذا المعرض تشمل أجزاء زخرفية تمثل عناصر نباتية وسمكية، وأوانٍ فخارية مزخرفة، ومخطوطات دينية مرتبطة بالمياه، وقطع تعكس الرمزية الدينية والبيئية للنهر.

اعتبر الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، المعارض المؤقتة أداة فعالة لربط الجمهور بالتراث من خلال موضوعات معاصرة ذات جذور تاريخية عميقة، مؤكداً أن هذه المعارض تحمل رسالة مفادها أن نهر النيل كان ولا يزال محور الحياة في مصر، وأن الحفاظ على التراث المرتبط به هو مسؤولية مشتركة. وأضاف عالم المصريات الدكتور بسام الشماع أن مصر القديمة لم تستخدم النيل كمكان مقدس فقط، بل كان وسيلة انتقال ومصدراً للمأكل والمشرب، وأن العثور على عظام أسماك في منطقة الأهرامات يشير إلى اعتماد عمال بناء الأهرام على أسماك النهر. وأشار إلى أن المصري القديم كرس حياته حول النهر، فأنشأ مقاييس النيل لقياس الفيضان وتحديد التوقيت، واخترع أول جهاز لرفع المياه من النهر وهو الشادوف، مما يؤكد أهمية النهر في حياة المصريين ودوره في بناء حضارتهم وهويتهم.

احتفلت وزارتا الثقافة والسياحة والآثار المصريتان بـ«اليوم العالمي للتراث» في 18 أبريل، حيث نظمت احتفالية تحت عنوان «مقاييس النيل عبر العصور»، تضمنت معرضاً للصور التاريخية وفعاليات فنية وندوة علمية تناولت تطور مقاييس النيل وجهود تسجيلها على قوائم التراث العالمي. تعكف مصر حالياً على إعداد ملف لتسجيل مقياس النيل في جزيرة الروضة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في اليونسكو، والذي يعود تاريخه إلى عام 861 ميلادية، لقياس مستوى الفيضان وتنظيم الزراعة وتحديد الضرائب. يأتي الاحتفال بيوم التراث العالمي، الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983، بهدف زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية ومضاعفة الجهود لحمايته. يقترح الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، استغلال هذا اليوم لضم مواقع أثرية جديدة لقائمة التراث العالمي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مواقع عدة تستحق التسجيل مثل معبد سرابيط الخادم، وأن عدد المواقع المصرية المسجلة حالياً قليل مقارنة بتاريخها وأهميتها.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نهر النيل يوم التراث العالمي المعارض الأثرية وزارة السياحة والآثار المصرية اليونسكو

United States Latest News, United States Headlines