معارك ضارية في جنوب لبنان و'حزب الله' ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية

أفادت وكالة 'رويترز' فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني في مضيق هرمز.

معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و' حزب الله ' ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط. أفادت وكالة 'رويترز' فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيران ي شكل 'تهديدا' للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز .

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي 'شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية'. قبل قليل أفادت وكالة 'فارس' الإيرانية بدوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، وتفعيل الدفاعات الجوية لبضعة دقائق وذلك قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد مصدر الأصوات وموقعها الدقيق، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول وقوع هجوم أو حادث أمني.

وكان متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد، الاثنين الماضي، لشبكة 'فوكس نيوز' أن الولايات المتحدة نفذت 'ضربات دفاعية' في جنوب إيران استهدفت 'منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام'. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للشبكة إن القوات الأمريكية 'قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح - جو في بندر عباس'.

وكانت وكالة 'فارس' الإيرانية، قد أفادت مساء اليوم نفسه، بأن سكان مدينة بندر عباس سمعوا دوي عدة انفجارات، مضيفة أن أصواتا مشابهة سمعت أيضا في مناطق بالخليج قرب سيريك وجاسك. ويأتي ذلك في توقيت بالغ الحساسية، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة الهشة بين الجانبين، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق 'اتفاق إطار'، أو مذكرة تفاهم، تمهيدا للتوصل لاتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.

وفي الوقت نفسه أكد ترامب أن القوات الأمريكية في حالة استعداد تام لشن هجوم واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان حزب الله معارك الجيش الأمريكي إيران مضيق هرمز غارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

حزب الله يعلن تفاصيل 32 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنانأعلن حزب الله اللبناني عن 32 عملية عسكرية يوم الثلاثاء ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدماً مسيّرات أبابيل الانقضاضية وأسلحة متنوعة، رداً على خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين.

Read more »

معارك ضارية في جنوب لبنان وحزب الله ينفذ 32 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيليأعلن حزب الله عن تنفيذ 32 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مع اشتباكات عنيفة في بلدات جنوب لبنان. في المقابل، أطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد صواريخ، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن 31 قتيلا و40 جريحا بينهم أطفال ونساء.

Read more »

معارك عنيفة في جنوب لبنان وتطورات متلاحقة في المنطقةشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات عنيفة مع تنفيذ حزب الله 32 عملية نوعية، بينما هنأ بوتين المسلمين بعيد الأضحى وأدى السيسي الصلاة، وأكدت السعودية عدم التطبيع دون دولة فلسطينية.

Read more »

حرب في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيليحزب الله ينفذ 32 عملية عسكرية في جنوب لبنان، بينما الاتحاد الأوروبي يعلن تعديل موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

Read more »

كلينسمان: كأس العالم مهددة بفقدان جودتها بسبب كثرة المنتخباتيعتقد يورغن كلينسمان أن قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 فريقاً إلى 48 فريقاً قد يكون له تأثير سلبي على جودة الحدث.

Read more »

معارك حادة في جنوب لبنان: حزب الله ينفذ 32 عملية عسكرية في يوم واحدفي جنوب لبنان، اندلعت معارك حادة مع الجيش الإسرائيلي، بينما أعلن حارس مرمى منتخب الدنمارك ونادي سيلتيك الاسكتلندي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم الاحترافية بعد تعذر تعافيه من إصابة خطيرة في الكتف.

Read more »